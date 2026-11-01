Histórico estadio se despide: no tendrá partidos de Liga BetPlay en 2027 por malos resultados

El Estadio La Independencia de Tunja, destino fijo para las hinchadas tradicionales del país, no tendrá partidos de Liga BetPlay en 2027. Boyacá Chicó firmó su descenso tras el reciente empate contra Junior y Patriotas quedó eliminado de los cuadrangulares en el torneo de la B.

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Fueron más de 20 años en los que la capital boyacense tuvo al menos un equipo en primera división; sin embargo, esa racha terminará oficialmente en 2027.

Boyacá Chicó y Patriotas jugarán el Torneo BetPlay, se verán las caras en el clásico de la ciudad, pero no llevarán partidos ante los ‘grandes’ del país como era costumbre año a año.

Las hinchadas de Millonarios, Atlético Nacional y América, que solían colmar las tribunas del Estadio La Independencia, tendrán que esperar por lo menos un año para volver a armar viaje hacia Tunja.

Esto significa la despedida de uno de los estadios históricos del fútbol profesional colombiano. En ese escenario se consiguió el título de 2008 para el Boyacá Chicó con jugadores emblemáticos como Miguel Caneo, Nestor ‘Palmira’ Salazar y Edigson ‘Prono’ Velásquez, dirigidos entonces por Alberto Gamero.

Nestor Salazar levantando el título de Boyacá Chicó en 2008 Foto: COLPRENSA

Boyacá Chicó amenaza con irse

Además de lo que significa el descenso, Boyacá Chicó anunció su posible salida del departamento si no llegan a un acuerdo con los gobernadores.

“Las reiteradas y malintencionadas restricciones del comité local en Tunja, la manipulación política a la que hemos sido sometidos y el constante protagonismo de sus integrantes, ponen en riesgo la continuidad del equipo en la ciudad tras 22 años de lucha de compromiso y de dedicación”, expuso Eduardo Pimentel, dueño del conjunto ajedrezado.

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El dirigente aseguró que siente presiones externas para que Chicó se mude a otra ciudad. “El enemigo no estaba en el campo, el enemigo estaba camuflado detrás de los escritorios”, advirtió.

En ese trino se refería al cierre de fronteras para las hinchadas visitantes, decisiones que afectan al equipo en materia de boletería y perjudican las finanzas a largo plazo.

Podrían volver dos plazas históricas

Así como Tunja se despide de la Liga BetPlay para el 2027, podrían regresar dos plazas históricas al calendario de la primera división. Envigado fue campeón del primer semestre en la B y tiene posibilidades reales de ascender, mientras que el segundo cupo se debate entre Deportes Quindío, Real Cartagena y Unión Magdalena, entre otros.

Todavía falta que se conozca el campeón del semestre en curso y, en función de ese resultado, se disputen las finales anuales del Torneo BetPlay.

Armenia y Cartagena llevan varios años sin recibir la visita de los clubes más importantes de Colombia, mientras que Envigado apenas está completando una temporada en la segunda categoría.