Gobernación de Boyacá: exministro de Petro descartó aspiración política

A un año de que se lleven las próximas elecciones regionales para elegir alcaldes y gobernadores en Colombia, los rumores de la política generaron que un exministro del gobierno del expresidente Gustavo Petro saliera en su cuenta de X a aclarar que no tiene ninguna intención de aspirar a un cargo de elección popular en los próximos comicios.

Se trata del exministro de Defensa Pedro Sánchez, quien manifestó en esa red social que algunos influencers y medios de comunicación han mencionado su supuesta postulación a la Gobernación de Boyacá, liderada hoy por el integrante del Partido Alianza Verde, Carlos Amaya.

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Sánchez destacó que ese departamento es “mi amada tierra”, manifestó que se siente “profundamente orgulloso de Boyacá” y les envió un mensaje a quienes lo ven gobernando una de las regiones más importantes del país.

Sin embargo, el general retirado de las Fuerzas Militares dejó claro: “Hoy la política no hace parte de mi proyecto de vida ni tengo aspiraciones a cargos de elección popular”.

El exministro de Defensa de Gustavo Petro también expuso que en la actualidad no pertenece ni apoya a ningún partido político, pues su “único” compromiso ha sido con la Constitución y la ley, resaltando que esa posición la mantuvo durante el gobierno anterior.

Pedro Sánchez explicó que durante su permanencia en el Ministerio de Defensa garantizó las elecciones presidenciales “sin alteraciones de orden público”; lideró las capturas, desmovilizaciones y neutralizaciones de más de 6.000 integrantes de grupos armados, y ordenó 21 bombardeos contra organizaciones criminales que delinquen en el país.

El exministro de Defensa Pedro Sánchez estuvo en el gobierno Petro durante el periodo 2025 - 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Así mismo, indicó que bajo su administración se logró el mayor índice de favoravilidad de las Fuerzas Militares con un 81 % y de la Policía (69 %), según Invamer. Otro de los índices que destacó fue el de anticorrupción en el sector: paso de 64 a 83 puntos.

Por eso, ante su supuesta aspiración a la política, Sánchez puntualizó: “Tras 36 años protegiendo a todos los colombianos sin distinción y desde diferentes cargos, hoy mi prioridad es mi familia y dedicar tiempo a mi crecimiento personal. Sigo aportando en transparencia y liderazgo, y estudiando los retos de la inteligencia artificial y la geopolítica”.

El sonajero de la política también puso en su momento al exministro de Defensa de Petro como uno de los supuestos candidatos del progresismo para luchar por la alcaldía de Bogotá, sin embargo, esa idea fue descartada de plano con la posición que dejó entrever Sánchez en su cuenta de X.