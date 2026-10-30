Alberto Núñez Feijóo señala al gobierno de Pedro Sánchez como culpable del choque de trenes en España

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, y anunció que, si llega al poder, impulsará una revisión técnica de la red y una auditoría de la gestión y el gasto del sistema ferroviario español.

“Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz y al menos 69 en Toledo porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debía haberlo hecho”, afirmó Feijóo tras reunirse con 15 expertos ferroviarios en la sede del PP.

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“Este Gobierno se ha olvidado de la cultura de la seguridad”, sostuvo. También cuestionó que los responsables del Ministerio de Transportes continúen en sus cargos después de los dos accidentes: “Y los mismos que estaban al frente antes del accidente de Córdoba continúan en sus puestos después del accidente de Toledo”.

Choque de trenes en España deja decenas de muertos y heridos. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

El principal partido de la oposición exige la salida del ministro de Transportes, Óscar Puente, pero Feijóo dirigió sus críticas especialmente al presidente Sánchez, a quien responsabilizó por mantenerlo en el cargo. “Quien ha faltado a su deber de gestionar con seriedad el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Ahora bien, quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo”, declaró.

El líder también acusó a Sánchez de no haberlo contactado para informarle sobre la emergencia. Según Feijóo, el ministro es “un fusible” que el presidente busca mantener para evitar que las críticas lleguen hasta él. “Si no dimiten ellos, los dimitiremos en las urnas”, advirtió. Y añadió: “En España no caben ministros como Óscar Puente ni presidentes como Pedro Sánchez”.

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“El problema es de gestión, se ha gestionado mal de forma continuada y el Gobierno ha abandonado la cultura de la seguridad”, resumió. Feijóo reconoció que recuperar la confianza de los pasajeros será una tarea difícil. “Restaurar la confianza será difícil, muy difícil”. Para conseguirlo, insistió en que primero es necesario identificar “qué ha fallado y qué hay que corregir”.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de una colisión entre dos trenes en Urda, España, el miércoles 28 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

El dirigente aseguró que las familias de las víctimas necesitan explicaciones y certezas sobre lo ocurrido. También rechazó que la responsabilidad se concentre exclusivamente en una persona mientras se investigan las distintas fallas que pudieron intervenir en los accidentes. “Ante un contexto como éste, la solución no es taparse los ojos y señalar a una sola persona cuando hay fallos en cadena. Eso es inmoral”, concluyó.

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Feijóo cerró su intervención con una promesa sobre la gestión que ofrecería su partido si llega al poder: “La respuesta es gestión, gestión, gestión”.