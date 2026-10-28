Pedro Sánchez responde tras el accidente de trenes en España que deja más de 60 muertos

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que “toda España está de luto” tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles a unos 150 km al sur de Madrid, que dejó al menos 68 fallecidos, según el último balance.

“Toda España está de luto”, aseguró Sánchez desde el lugar de los hechos, donde afirmó que “no es asumible” para un país como España “sufrir dos accidentes ferroviarios de alta velocidad en un mismo año”, en referencia al choque de trenes que dejó 46 fallecidos en enero.

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