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Insultos, pitos y abucheos: así fue recibido el presidente de España, Pedro Sánchez, en desfile militar por el 12 de octubre

El jefe de Gobierno español llegó al acto central, en la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, en donde fue recibido con arengas.

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Carolina Flechas Anzola

Carolina Flechas Anzola

12 de octubre de 2026 a las 7:17 a. m.
Pedro Sánchez, primer ministro de España.
Pedro Sánchez, primer ministro de España. Foto: AFP

Descontento y rechazo fue lo que se vio, por parte de las personas que observaron el actdesfile militar del 12 de octubre en España hacia el presidente Pedro Sánchez, tan pronto se bajo del automóvil oficial para acompañar el evento.

“Pedro Sánchez, hijo de puta” eran los insultos y abucheos de los asistentes en la calle contra el gobierno de Sánchez ante la crisis de vivienda y la grave situación que afronta Ceuta por la inmigración ilegal en esta comunidad autónoma.

Sánchez arribó a a la Plaza Cánovas del Castillo en Madrid, para observar el desfirle esperó unos minutos antes de bajar y posicionarse junto a las autoridades para recibir a los reyes.

Tras el presidente, llegaron los reyes Felipe VI, ataviado con el uniforme de gala del Ejército del Aire, y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, también ataviada con uniforme del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía.

Los pitos y abucheos se han vuelto a reproducir tras la llegada de los monarcas, durante el saludo de la Familia Real a las autoridades del Estado y ministros del Gobierno.

En esta ocasión el acto ha estado marcado por la precampaña a las elecciones generales del 29 de noviembre y por el viaje que está previsto que los monarcas realicen este martes y miércoles a Ceuta y Melilla para transmitir un mensaje de “normalidad” tras la entrada masiva de migrantes del pasado julio.

Como en ediciones anteriores, se han escuchado insultos, pitos y gritos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto al inicio del desfile como a su finalización.

En el Día de la Hispanidad, como se le conoce en España al 12 de octubre, 4.380 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil participaron con uniforme de gala en la parada militar. De ellos, 3.850 son hombres y 530 son mujeres.

Por parte del Gobierno han acudido todos los ministros, salvo cuatro. Una de las ausencias reseñables es la del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ya declinó acudir a la tribuna de las autoridades en 2025.

Esta vez, Abascal ha optado por celebrar el Día de la Hispanidad visitando Ceuta, donde participará en la ofrenda floral en homenaje a los caídos.