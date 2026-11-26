Las autoridades migratorias de Costa Rica impidieron este jueves, 26 de noviembre, el ingreso al país a Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, quien había arribado al aeropuerto que sirve a San José, capital del país, para recibir un título honoris causa programado para el viernes.

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La rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) denunció la situación mediante un comunicado oficial y solicitó al Gobierno explicar los motivos de la restricción migratoria.

Denuncia de la Universidad de Costa Rica y reacción desde el aeropuerto

De acuerdo con la información difundida este jueves, la experta independiente de origen italiano llegó a la terminal aérea de la capital costarricense con el fin de recibir la distinción académica de la universidad pública este viernes.

Gustavo Petro y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos Francesca Albanese Foto: Presidencia

En su pronunciamiento, la rectoría de la UCR advirtió que el servicio de migración y extranjería estaba impidiendo el ingreso de Albanese y pidió a las autoridades costarricenses detallar las razones de la decisión.

Por su parte, la propia relatora se pronunció desde el aeropuerto a través de un mensaje público en el que cuestionó lo ocurrido. “Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines”, escribió Albanese.

Antecedentes diplomáticos y cifras del conflicto en Gaza

Francesca Albanese ha sido blanco de fuertes críticas por parte de Israel y algunos de sus aliados debido a sus reiterados señalamientos contra Israel por presunto genocidio y crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza y en la Cisjordania ocupada. Asimismo, Estados Unidos le impuso sanciones tras sus críticas a la política de Washington frente a la crisis en Gaza.

En el plano bilateral, el gobierno de la presidenta costarricense, Laura Fernández —quien asumió el poder en mayo de 2026—, mantiene una estrecha alineación con el mandatario estadounidense Donald Trump y ha promovido acercamientos comerciales con Israel.

El episodio ocurre mientras continúa el conflicto en Gaza, desatado tras el ataque de Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Según el ministerio de salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, la guerra ha dejado más de 73.000 palestinos muertos —entre ellos numerosos niños y mujeres—, mientras que el ataque inicial de Hamás provocó la muerte de 1.221 personas, de acuerdo con un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

*Con información de AFP.