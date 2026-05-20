El Tesoro de EE. UU. retira las sanciones contra Francesca Albanese, funcionaria de Naciones Unidas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró de su lista de sancionados a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, después de que el pasado jueves un juez federal estadounidense dictaminara la suspensión de sanciones contra la jurista.

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La cartera dirigida por Scott Bessent se ha limitado a anunciar que ha “eliminado” de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Francesca Albanese, y no ha hecho declaración alguna al respecto.

El juez de distrito Richard Leon decidió suspender la medida impuesta por la Administración Trump contra Albanese, de nacionalidad italiana, al estimar que las sanciones violaban sus libertades de la Primera Enmienda al estar dirigidas directamente a sus declaraciones críticas con Israel.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese. Foto: LightRocket via Getty Images

El magistrado consideró que la medida, que afectaba al marido de Albanese --el economista italiano del Banco Mundial, Massimiliano Cali-- y a su hija en común, menor de edad.

Además, recordó que la Orden Ejecutiva por la que la relatora de la ONU fue sancionada “busca hacer frente a la ‘amenaza extraordinaria’ que representan los esfuerzos del Tribunal Penal Internacional (TPI) para ‘investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas’, mediante la imposición de sanciones a los extranjeros que hayan participado directamente en dichos esfuerzos”.

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Cabe recordar que Gustavo Petro ha expresado públicamente su apoyo a Francesca Albanese, destacando su defensa de los derechos humanos en Palestina y criticando las sanciones impuestas por Estados Unidos contra ella.

Petro afirmó que “el sistema multilateral de estados no se puede destruir” y mostró solidaridad con la relatora tras las acusaciones relacionadas con sus denuncias sobre posibles crímenes de guerra en Gaza.

Gustavo Petro y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos Francesca Albanese Foto: Presidencia

Además, el mandatario colombiano elogió su labor internacional y anunció reconocimientos simbólicos a su trabajo, alineando su postura con una política exterior crítica hacia Israel y favorable a la causa palestina.