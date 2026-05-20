¿Qué tipo de expresidente va a ser Petro, como Belisario o como Uribe? Esta fue la llamativa respuesta del presidente

En una conversación en Caracol Radio, dirigida por Julio Sánchez Cristo, el presidente Gustavo Petro habló de lo que él cree será su futuro una vez deje la Casa de Nariño. En esa conversación le preguntaron si será un expresidente como Belisario Betancur o como Álvaro Uribe.

“Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”: Gustavo Petro habla sobre la candidatura de Iván Cepeda

“Ni el uno ni el otro”, respondió Petro contundente. “Ni ponerme a hacer poesía romántico ni meterme como un viejo cansón en la política colombiana todos los días”, agregó.

El primer mandatario dijo que “estamos haciendo una transición hacia otra generación” y que el papel de los líderes debe ser actuar como una especie de bisagra. Narró que su tiempo en el poder “no me habilita a sentirme un líder eterno”.

“En el futuro voy a escribir libros. quizás alguna poesía pero no creo”, detalló y agregó que quizás escriba de economía, carrera que estudio en la Universidad Externado.

Petro también habló de lo que puede pasar en esta carrera electoral: “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir. No es que me asuste el tema, pero soy objetivo.Una cosa es como tratamos a la oposición, otra es como esa oposición, siendo gobierno, nos trató a nosotros”, dijo.