Centro Democrático lanza duras críticas contra el Pacto Histórico y asegura que hostigan “como lo hace una guerrilla”

La tensión política entre los sectores del Centro Democrático y el Pacto Histórico volvió a escalar en el departamento de Antioquia tras la aparición de un mural frente a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe, ubicada en el municipio de Rionegro.

Por esa razón, el vocero del Centro Democrático, Sebastián López, lanzó duras críticas contra sectores del petrismo y los acusó de persecución.

“Denunciamos la persecución y hostigamiento que promueven los sectores radicales del petrismo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia”, dijo.

Agregó: “Han convertido la diferencia ideológica en señalamiento, intimidación y acoso permanente. No les basta con destruir la institucionalidad y dividir al país; ahora también buscan silenciar y arrasar con quienes se les oponen. Colombia no puede quedar en manos de quienes gobiernan desde la persecución, la corrupción y la alianza con criminales”.