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Centro Democrático lanza duras críticas contra el Pacto Histórico y asegura que hostigan “como lo hace una guerrilla”

La colectividad aseguró que hay una persecución y hostigamiento en contra del expresidente Álvaro Uribe.

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Redacción Confidenciales
19 de mayo de 2026 a las 8:33 p. m.
Álvaro Uribe borró grafiti sobre los falsos positivos cerca de su casa en Llanogrande, en el oriente antioqueño.
Álvaro Uribe borró grafiti sobre los falsos positivos cerca de su casa en Llanogrande, en el oriente antioqueño. Foto: Redes sociales.

La tensión política entre los sectores del Centro Democrático y el Pacto Histórico volvió a escalar en el departamento de Antioquia tras la aparición de un mural frente a la vivienda del expresidente Álvaro Uribe, ubicada en el municipio de Rionegro.

Por esa razón, el vocero del Centro Democrático, Sebastián López, lanzó duras críticas contra sectores del petrismo y los acusó de persecución.

“Denunciamos la persecución y hostigamiento que promueven los sectores radicales del petrismo contra el presidente Álvaro Uribe Vélez y su familia”, dijo.

Agregó: “Han convertido la diferencia ideológica en señalamiento, intimidación y acoso permanente. No les basta con destruir la institucionalidad y dividir al país; ahora también buscan silenciar y arrasar con quienes se les oponen. Colombia no puede quedar en manos de quienes gobiernan desde la persecución, la corrupción y la alianza con criminales”.