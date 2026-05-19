Iván Duque se solidariza con Álvaro Uribe: “Agresión cobarde y miserable que pretendió poner en riesgo a su familia”

Sectores políticos han rechazado las protestas que lideró un congresista electo del Pacto Histórico en las inmediaciones de la residencia del expresidente Álvaro Uribe, ubicada en la zona rural del municipio de Rionegro, Antioquia.

Iván Duque expresó solidaridad con Uribe: “Mi solidaridad con el expresidente y amigo Álvaro Uribe ante la agresión cobarde y miserable que pretendió poner en riesgo a su familia el día de hoy”.

Gobernador de Antioquia cuestionó al presidente Petro por protestas a las afueras de la casa de Álvaro Uribe

La interpretación del mandatario es que estos actos buscarían intimidar las expresiones democráticas en defensa del imperio de la ley y aseguró que no se puede permitir que esto se legitime.

“Los colombianos que defendemos la legalidad somos más, y lo seguiremos demostrando”, concluyó Iván Duque en un mensaje que difundió este martes en su cuenta de X.