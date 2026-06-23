Fundación impulsada por el expresidente Iván Duque beca a joven líder de Magangué, Bolívar

Cuatro jóvenes oriundos del departamento de Bolívar fueron favorecidos por la Fundación Innovación para el Desarrollo, iniciativa promovida por el expresidente de Colombia Iván Duque Márquez y la ex primera dama María Juliana Ruiz, en el programa de becas de liderazgo.

Uno de los beneficiados es Jesús Álvarez Marulanda, quien es estudiante de octavo semestre de Derecho de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y el único representante del municipio de Magangué.

Expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De acuerdo con la información que se ha conocido, esta beca hace parte de una de las estrategias de la fundación con la que se busca que los jóvenes puedan fortalecer su vocación de servicio y sus proyectos de impacto social en distintas regiones del país.

“Para mí, obtener esta beca representa una de las mayores motivaciones para seguir trabajando por la juventud. Además, tiene un significado muy especial porque me había postulado hace un año y no fui seleccionado”, afirmó.

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Para Álvarez Marulanda, este tipo de selección representa un reconocimiento al trabajo social que ha desarrollado con jóvenes de Bolívar y una oportunidad para visibilizar el potencial de Magangué.

“Uno de mis principales retos es motivar a los jóvenes de mi departamento para que fortalezcan sus capacidades de liderazgo. Quiero que vean en mí a una persona que los impulsó a dar el cien por ciento de sí mismos, sin importar las dificultades económicas, sociales o culturales que puedan enfrentar en sus municipios o comunidades”, explicó a SEMANA.

De igual manera, ha liderado iniciativas relacionadas con participación juvenil, educación, liderazgo y desarrollo social. Además, actualmente impulsa un laboratorio de innovación social enfocado en fortalecer la pesca artesanal mediante soluciones sostenibles que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades pesqueras.

El becario consideró que la fundación valoró “el compromiso social, la constancia, el liderazgo y el impacto de las iniciativas” desarrolladas junto a otros jóvenes.

“Mi mensaje para los jóvenes de Colombia es que no se rindan, que luchen por sus sueños. A pesar de los obstáculos y de los momentos difíciles, siempre existirá una oportunidad que los impulsará más allá de lo que alguna vez imaginaron para su futuro. La perseverancia y la disciplina son fundamentales para alcanzar las metas”, expresó.

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Insistió en que trabajará por el departamento de Bolívar: “Llevo casi cinco años trabajando por las juventudes del departamento. Ser beneficiario de esta beca, que busca fortalecer el liderazgo juvenil, ha sido uno de los mayores logros y motivaciones que he alcanzado durante mi vida como líder”.