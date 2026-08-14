La ciudad colombiana reconocida por Lonely Planet como uno de los mejores 25 destinos en el mundo para viajar en 2026

Cartagena de Indias vuelve a poner a Colombia en el radar de los viajeros internacionales. La ciudad de la costa Caribe fue incluida por Lonely Planet entre los 25 mejores destinos para visitar en 2026 y ocupo el puesto número 20 de una selección que reúne lugares de distintos rincones del mundo.

A una hora de Cartagena, el destino con más de 30 kilómetros de playas vírgenes, joya turística para pasar días de descanso

La publicación destacó especialmente la mezcla de historia, cultura y ambiente caribeño que caracteriza Cartagena. Para Lonely Planet, su casco antiguo conserva un encanto colonial que convive con el legado afrocolombiano, los mercados llenos de color y una escena cultural que se mantiene activa durante todo el año.

Uno de los lugares que aparece como referente de esa identidad es Getsemaní, un barrio reconocido por su ambiente, música, arte y sabor.

Allí, según la publicación, se encuentra buena parte de esa personalidad que hace que Cartagena sea mucho más que un destino de playa.

Cartagena, ciudad reconocida por Lonely Planet. Foto: Getty Images/iStockphoto

La ciudad colombiana quedó ubicada entre destinos como Utrecht, en Países Bajos, que ocupó el puesto 19, y Finlandia, que apareció en el número 21.

Por delante de Cartagena también quedaron lugares como Botswana, Perú, Jeju-do en Corea del Sur, Cádiz, Cerdeña, Barbados, Ciudad de México, Phuket, entre otros.

En el primer lugar de la lista apareció Botswana, recomendado por sus paisajes naturales y experiencias de fauna salvaje en lugares como el Delta del Okavango y la reserva de Linyanti. Perú quedó segundo, mientras Jeju-do ocupo el tercer puesto.

La ciudad colombiana quedó ubicada entre destinos como Utrecht, en Países Bajos, que ocupó el puesto 19. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La selección de Lonely Planet no se limita a los destinos internacionales. La lista también busca mostrar lugares que ofrecen nuevas razones para viajar, desde regiones menos exploradas hasta ciudad desconocidas que pueden descubrirse desde otras perspectivas.

En total, la publicación presentó 50 recomendaciones para 2026: 25 destinos y 25 experiencias.

Entre estas últimas aparecen actividades tan diferentes como hacer senderismo y acampada libre en Tayikistán, recorrer el río Mekong, buscar Jaguares en los humedales de Iberá o asistir a un partido de la Premier League en Inglaterra.

La ciudad colombiana elegida como el mejor destino internacional por encima de capitales europeas

Para Cartagena, aparecer en este listado representa una nueva vitrina internacional justo cuando los viajeros buscan experiencias que combinen cultura, gastronomía, historia y entretenimiento.

La ciudad, además, tiene una ventaja difícil de ignorar: puede ofrecer en un mismo viaje arquitectura colonial, barrios llenos de vida, cocina caribeña, música y acceso al mar.

Así, Cartagena vuelve a figurar entre los destinos que Lonely Planet recomienda tener en cuenta para 2026. El puesto 20 la deja como la representante colombiana de una lista mundial que invita a descubrir destinos conocidos y nuevas apuestas para los viajeros.