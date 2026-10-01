La playa de arena blanca y aguas color turquesa que enamora a los viajeros en La Guajira

Colombia es un destino privilegiado para quienes buscan playas, gracias a sus extensas costas sobre el Caribe y el Pacífico. A lo largo del territorio nacional se encuentran playas de arena blanca, dorada e incluso oscura, acompañadas por aguas de diferentes tonalidades y lindos escenarios naturales.

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De acuerdo con el sitio oficial Colombia Travel, el país cuenta con cerca de 2.900 kilómetros de costa: 1.600 sobre el mar Caribe y 1.300 frente al océano Pacífico.

Una de esas playas que vale la pena visitar es Mayapo, ubicada en La Guajira y reconocida por sus arenas blancas y aguas color turquesa. Es un lugar que destaca por su ambiente tranquilo y la menor afluencia de visitantes frente a otros destinos turísticos le dan un encanto especial. Además, llegar desde Riohacha resulta sencillo, pues se encuentra aproximadamente a 30 minutos en automóvil.

Este es un destino ideal para quienes buscan descansar junto al mar y alejarse del ruido de las grandes ciudades. Su entorno natural permite disfrutar de jornadas de playa en pareja, familia o con amigos, mientras se contempla un paisaje que conserva buena parte de su carácter natural.

Playa Mayapo es uno de los destinos imperdibles en La Guajira. Foto: Getty Images

¿Qué hacer en Mayapo?

Los fuertes vientos que se registran en esta zona convierten a Mayapo en un escenario atractivo para los amantes de los deportes náuticos. En este lugar, los viajeros pueden hacer kitesurf, windsurf y navegación en pequeños veleros. También es posible nadar, caminar por la playa o simplemente descansar frente al mar.

La cercanía con comunidades Wayúu permite, además, acercarse a una de las culturas indígenas más representativas de Colombia. Los visitantes pueden conocer parte de sus tradiciones, su relación con el territorio y sus expresiones artesanales, entre ellas tejidos y otros productos elaborados por artesanos de la región.

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Aunque muchos viajeros visitan Mayapo durante una excursión de un día, también hay alternativas de alojamiento para quienes prefieren quedarse y explorar el destino con mayor tranquilidad.

Otras opciones encantadoras

Sin embargo, Mayapo no es la única opción para visitar. Uno de los destinos costeros más conocidos de La Guajira es el Cabo de la Vela, un lugar que atrae a viajeros interesados en desconectarse de la rutina y disfrutar de paisajes naturales, según el portal Turismo City. Su principal encanto está en el contraste entre el desierto y el mar Caribe, una combinación que crea escenarios únicos y un ambiente tranquilo.

El Cabo de la Vela es uno de los destinos paradisíacos y únicos en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

El destino también se caracteriza por su esencia sencilla y cercana a las tradiciones locales. Las rancherías ofrecen alojamientos rústicos junto al mar, donde los visitantes pueden descansar, disfrutar de la brisa y conocer parte de la cultura de la región. Además, sus condiciones de viento hacen de Cabo de la Vela un sitio reconocido para practicar kitesurf y otros deportes acuáticos.

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Aunque Palomino se encuentra en el límite entre La Guajira y el Magdalena, suele formar parte de las rutas de viajeros que recorren esta zona del Caribe colombiano y allí se encuentra la Playa Arcoíris, un espacio de arena dorada y aguas tranquilas que invita a descansar. Su ambiente diverso atrae a viajeros de distintas partes del mundo, especialmente mochileros que buscan experiencias al aire libre.

Además de pasar el día frente al mar, una de las actividades más populares es el tubing por el río Palomino, un recorrido sobre neumáticos en el que los aventureros se dejan llevar por la corriente entre paisajes naturales hasta acercarse a la desembocadura en el Caribe.