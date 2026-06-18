Las Dunas de Taroa: el paraíso donde el desierto de La Guajira se encuentra con el mar Caribe

Las Dunas de Taroa son uno de los tesoros naturales más sorprendentes de Colombia. Ubicadas en la Alta Guajira, cerca de Punta Gallinas, el punto más al norte de Suramérica, estas enormes montañas de arena dorada crean una postal difícil de olvidar: un desierto que termina abruptamente en las aguas azules del mar Caribe.

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El recorrido para llegar hasta este destino es parte de la experiencia. Los viajeros suelen salir desde Riohacha y atravesar extensas zonas desérticas de La Guajira, pasando por lugares emblemáticos como Uribia, Manaure y Bahía Hondita. También existe la posibilidad de acceder desde el Cabo de la Vela mediante un trayecto en lancha.

Lo que hace especiales a las Dunas de Taroa es el contraste entre la inmensidad de la arena y el Caribe. Desde la cima de las dunas se puede observar una panorámica en la que el viento moldea constantemente el paisaje, generando formas diferentes cada día.

Además de contemplar el paisaje, muchos visitantes aprovechan para practicar sandboarding, una actividad que consiste en deslizarse por las laderas de arena. Otros prefieren caminar por las dunas, tomar fotografías o simplemente disfrutar de uno de los escenarios naturales más impactantes del país.

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Las dunas forman parte de los principales atractivos turísticos de Punta Gallinas, una zona habitada por comunidades wayúu que conservan gran parte de sus tradiciones ancestrales. Por ello, los operadores turísticos recomiendan realizar el recorrido acompañados por guías locales y respetar las costumbres de la región.

Quienes visitan este rincón de La Guajira suelen coincidir en algo: ver cómo las montañas de arena parecen caer directamente al mar es una imagen difícil de encontrar en otro lugar de Colombia. Un espectáculo natural que convierte a las Dunas de Taroa en una parada obligada para los amantes de la aventura y los paisajes extremos.