El Huila se caracteriza por ser una región donde la naturaleza, la cultura y la historia se unen para brindarles diversas experiencias a los viajeros. El territorio reúne paisajes como el desierto de la Tatacoa, el río Magdalena, montañas, cascadas y zonas cafeteras, además de atractivos como el Parque Arqueológico de San Agustín.

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A esto se suman pueblos y municipios con tradiciones arraigadas, fiestas, artesanías y una gastronomía que refleja la identidad de la región. Allí, sus habitantes preparan platos típicos como el asado huilense, los tamales, los bizcochos de achira y el sancocho de gallina, que complementan la oferta turística.

Se trata de preparaciones tradicionales en las que se emplean ingredientes propios de la región. Es una cocina estrechamente ligada a las costumbres familiares y a las celebraciones locales.

Como ya se mencionó, una de las delicias gastronómicas que pueden disfrutar los viajeros es el sancocho de gallina, presente en diferentes destinos de la región. Sin embargo, se dice que en Garzón es posible degustar uno de los más sabrosos, pues se prepara con gallina criolla.

El municipio de Garzón es un buen destino para comer sancocho de gallina. Foto: Huila Travel/API.

De acuerdo con información del portal oficial Huila Travel, este plato tradicional se elabora con productos originarios de la finca. Entre los ingredientes que no pueden faltar está la gallina, que se caracteriza por ser criolla, además del plátano verde y la yuca. También se agregan ahuyama, papa, mazorca de maíz tierno y arracacha.

A la preparación se le adicionan cebolla, tomate, ajo y cilantro. Se sirve con arroz blanco, aguacate y un guiso de cebolla y tomate, conocido como hogao. Uno de los lugares donde se puede degustar esta preparación es la plaza de mercado.

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

¿Qué se puede hacer en Garzón?

En el casco urbano de este municipio destaca la presencia de numerosos templos, edificios religiosos, seminarios y monasterios que forman parte de su identidad y patrimonio.

A este atractivo se suma La Jagua, un corregimiento reconocido por su tradición asociada a las llamadas “brujas”, una característica que ha despertado el interés de los viajeros. Allí se realizan representaciones teatrales que mantienen vivas las historias y tradiciones que caracterizan a este territorio.

Garzón es un municipio cafetero donde es posible visitar fincas dedicadas al cultivo de este grano. Foto: Getty Images

La mencionada fuente indica que entre los principales atractivos se encuentran las actividades náuticas y de naturaleza que pueden desarrollarse en el embalse de El Quimbo, así como el turismo rural vinculado a la Ruta Cafetera del centro del Huila.

Para los amantes de la naturaleza, este destino huilense cuenta con otros sitios de interés. Por ejemplo, la Cascada de Las Damas, un escenario de caídas de agua y entorno verde, ideal para realizar caminatas.

El pueblo del Huila que alberga el sitio con más cascadas del departamento, un paraíso de fuentes hídricas incomparable

Asimismo, está el cerro Páramo de Miraflores, un espacio de alta montaña para conectar con ecosistemas andinos, y el corregimiento de Zuluaga, una zona con alta biodiversidad de flora y fauna.