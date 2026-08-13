Honda le rinde homenaje al río Magdalena en este puente festivo con música, arte y gastronomía

El municipio de Honda, uno de los más importantes y turísticos del Tolima, se vestirá de fiesta este fin de semana con la realización de una nueva versión de La Magdalena Fest, un encuentro cargado de música, arte y gastronomía, que permite fortalecer las tradiciones de sus habitantes, teniendo al río Magdalena como protagonista.

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En su octava edición, el festival ofrecerá más de 40 actividades gratuitas para habitantes y turistas, con una programación que busca fortalecer el patrimonio cultural y ambiental asociado a uno de los afluentes hídricos más importantes de Colombia.

El Malecón Turístico de Honda volverá a ser uno de los principales puntos de encuentro y allí se desarrollarán los tradicionales Cantos del Río. La oferta musical es variada y en ella se incluirá a orquestas como Fruko y sus Tesos, agrupación que conmemorará sus 60 años de trayectoria, además de presentaciones de Los Cumbia Stars, Enkelé, Afro Fresh, Kiara de la Ossa y De Mar y Río, entre otros artistas.

Las actividades también ocuparán distintos escenarios históricos de Honda. En la Tipografía Tolima se llevarán a cabo talleres relacionados con el arte, mientras que la Plaza de Mercado acogerá demostraciones y experiencias de cocina tradicional, integrando la gastronomía local a la celebración.

La Magdalena Fest se vivirá en Honda, Tolima, este fin de semana. Foto: Instagram: @lamagdalenafest

La Cámara de Comercio es la sede de los Diálogos del Río; mientras que la Casa de la Cultura albergará la programación de cine y el atrio de la Catedral de Nuestra Señora del Rosario recibirá la música y las artes escénicas.

Así las cosas, el festival reúne en este pueblo patrimonio de Colombia a miles de personas para celebrar y reconocer al Magdalena con música, cine, exposiciones artísticas, diálogos y otras expresiones culturales.

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En esta nueva versión, La Magdalena Fest convierte su encuentro alrededor del río en una oportunidad para acompañar, ayudar y sumar voluntades, por lo que estos dos días se habilitarán puntos de acopio para recibir donaciones que serán destinadas a las personas y comunidades afectadas.

¿Qué se puede hacer en Honda?

El portal oficial de turismo Colombia Travel señala que en este destino hay varias cosas que hacer y una de ellas es dar un paseo por su centro histórico, donde se aprecian lindas construcciones coloniales iluminadas por el sol a ambos lados de sus calles de piedra.

Museo del río Magdalena en Honda, Tolima. Foto: Getty Images

Uno de sus principales atractivos es la Calle de las Trampas, una de las vías mejor conservadas de Honda, cuyos adoquines fueron testigos de varios sucesos históricos de la época colonial.

También está el Museo del Río Magdalena, un espacio que cuenta el papel que desempeñó este afluente en el desarrollo de la región y del país en general. En el lugar se presentan variedad de exposiciones y, con la ayuda de un guía local, es posible conocer toda la historia que alberga este sitio.

A esto se suma el Puente Navarro, el más icónico de todos los puentes en Honda. Esta construcción mide 170 metros de largo y une a este municipio con el departamento de Cundinamarca. Es el más antiguo de la región.