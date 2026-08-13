La capital sudamericana poco explorada que está entre los destinos recomendados para visitar en 2026

Sudamérica es una opción atractiva para los viajeros que piensan en tener unos días de vacaciones. Es un destino que reúne en un mismo continente playas, montañas, selvas, ciudades históricas, gastronomía y una gran diversidad cultural.

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Desde la Patagonia y los Andes hasta el Amazonas y las costas del Caribe, los viajeros se encuentran con experiencias muy diferentes y, además, destinos tanto para viajes de lujo como para presupuestos más moderados.

En la región, ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, Santiago, São Paulo, Cartagena y Medellín, entre otras, hacen parte de los destinos más apetecidos, pero no son los únicos. Una capital emergente gana popularidad para visitar este año.

Se trata de Asunción, capital de Paraguay, que fue recomendada por la revista internacional de turismo Condé Nast Traveler como uno de los mejores lugares para visitar en 2026 en Sudamérica.

Asunción, Paraguay, tiene una amplia oferta natural para los viajeros. Foto: Getty Images

Esta capital representa una alternativa menos explorada, pero que está empezando a ganar protagonismo internacional y creciendo con rapidez desde el punto de vista turístico.

La mencionada publicación indica que esta ciudad atraviesa un proceso de transformación y combina renovación urbana, gastronomía, cultura y una creciente oferta hotelera.

La recuperación de su centro histórico avanza junto con nuevos proyectos como La Cuadrita, un espacio peatonal dedicado a la gastronomía, y el Distrito Perseverancia, un nuevo barrio pensado para recorrer a pie, cuyo eje será un parque. A esto se suman iniciativas de movilidad sostenible, como la incorporación de nuevos autobuses eléctricos.

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La importancia de la gastronomía

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de la ciudad. Se dice que hay una nueva generación de chefs que está reinterpretando los sabores locales a través de lo que algunos denominan la “nueva cocina paraguaya”.

Restaurantes como Cocina Clandestina y Pakuri, incluidos en 50 Best Discovery, así como Óga, recomendado por The New York Times, reflejan la evolución en este aspecto.

Asunción es una ciudad pequeña, pero con diversos encantos. Foto: Getty Images

El café de especialidad es un punto más a favor de estos atractivos que llaman la atención de los viajeros. Cafeterías como Kaffe’i, que abrió a finales de 2024, y El Cafetero se han convertido en referentes.

Oferta cultural

A la oferta gastronómica se suma la cultural, que cada vez es más diversa. El nuevo Museo de Economía amplía las opciones para los visitantes, mientras que espacios como Fundación Texo y La Chispa permiten acercarse al arte contemporáneo paraguayo.

Para conocer mejor las raíces culturales del país y la herencia de los pueblos indígenas guaraníes, destacan instituciones como el Museo del Barro y el Museo Etnográfico Dr. Andrés Barbero.

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Asunción combina su oferta urbana con espacios naturales que permiten disfrutar de la ciudad al aire libre. Entre sus principales atractivos están el río Paraguay, que bordea la capital y ofrece paisajes y atardeceres, y la Bahía de Asunción y el Banco San Miguel, una zona de humedales de gran valor para la biodiversidad y la observación de aves.