Los tres destinos de Suramérica incluidos en los 25 mejores del mundo para visitar en 2027

Planear con tiempo las vacaciones es un tema que para muchas personas es una prioridad, porque viajar no solo implica elegir un destino, sino también organizar el presupuesto, encontrar buenas tarifas y garantizar que la experiencia se ajuste a sus expectativas.

La pequeña isla del Caribe que se coló entre los 25 mejores destinos de 2027: “Es un verdadero tesoro oculto”

La anticipación permite comparar precios de vuelos y alojamientos, aprovechar promociones, reservar actividades con cupos limitados y elegir fechas que coincidan con temporadas favorables, por lo que consultar destinos recomendados o que son tendencia también puede hacer parte del proceso.

En ese marco y dada su importancia, por esta época del año varias guías internacionales presentan las selecciones de destinos que resultan imperdibles para visitar el año siguiente y National Geographic dio a conocer su Best of the World 2027, con 25 destinos y experiencias que recomienda descubrir durante el próximo año.

La lista incluye diversidad de lugares en los que es posible disfrutar de atractivos naturales, patrimonio histórico, celebraciones culturales y otras experiencias más. En el listado se incluyen tres destinos de Suramérica que vale la pena visitar: Cabo Froward, en Chile; Kuélap, en Perú, y Salvador de Bahía, en Brasil.

Ruinas de la fortaleza Kuélap, en Perú. Foto: Getty Images

Kuélap, Chachapoyas

Kuélap es una ciudadela en los bosques nubosos y fue la base de su resistencia contra el dominio inca a mediados del siglo XV. De acuerdo con la publicación, en 2027 diversos hallazgos de un proyecto de conservación estarán al alcance del público gracias a nuevas exposiciones y senderos que permiten acceder a ruinas aún sin excavar.

A una hora en carro de Chachapoyas, un teleférico lleva a los visitantes a Kuélap, donde un centro de interpretación destaca los hallazgos. En este destino se tiene prevista la inauguración de un nuevo sendero en el mes de junio, el cual llega hasta una sección de las ruinas de Malcapampa, antes inaccesible.

Este es el mejor destino del mundo para visitar en 2027, según ‘National Geographic’

Los encantos de estos lugares

National Geographic destaca que Cabo Froward, en Chile, es un paisaje remoto y agreste y representa para muchos un auténtico paraíso natural, características que permitirán que el extremo más austral de Suramérica se incorpore a finales de 2027 como el decimoctavo parque de la Ruta de los Parques de la Patagonia, un corredor natural que se extiende a lo largo de 2.700 kilómetros.

Sin embargo, explorar Cabo Froward no requiere esperar a que esto suceda, sino que desde Punta Arenas es posible conducir unos 69 kilómetros hacia el sur por la Ruta 9 hasta llegar a Punta Árbol, punto de partida de un sendero costero de 39 kilómetros que recorre el sector oriental de la reserva. Quienes deseen vivir una experiencia más exigente pueden recorrer el sendero completo mediante una excursión de cinco días, con acampada en los bosques.

Salvador de Bahía, en Brasil. Foto: Getty Images

Salvador de Bahía

Esta es considerada una de las ciudades más encantadoras de Brasil, reconocida por su profunda herencia africana y su riqueza cultural. En 2027 cobrará especial protagonismo por la coincidencia de dos grandes celebraciones: el Carnaval, con sus comparsas de samba-reggae y axé, y la Festa de Iemanjá, una de las manifestaciones religiosas más importantes del candomblé.

Más allá de sus festividades, Salvador invita a descubrir su historia y sus tradiciones a través del Museo Nacional de Cultura Afrobrasileña, que alberga obras y piezas vinculadas con el legado de las comunidades afrodescendientes, así como mediante su gastronomía popular. Entre sus preparaciones más emblemáticas está el acarajé, un buñuelo elaborado con frijoles y relleno de mariscos que, además de ser un referente de la cocina local, tiene un significado ritual dentro del candomblé.