Anato reveló cifras del turismo en Colombia y expuso sus peticiones al Gobierno de Abelardo De La Espriella

En la ciudad de Villa de Leyva, Boyacá, inició el VII Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, un evento organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) que reúne a empresarios, agencias de viajes y representantes de la industria turística del país.

Villa de Leyva será sede del séptimo Encuentro Nacional de Turismo Receptivo

La cita busca generar espacios de articulación para fortalecer el turismo receptivo en Colombia, impulsar la promoción de los destinos nacionales y abrir nuevas oportunidades de negocio para el sector.

Durante dos días, los asistentes participarán en una agenda académica y comercial que abordará temas como la transformación digital, la inteligencia artificial y las estrategias para atraer más viajeros internacionales al país.

El encuentro también busca promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre los actores de la industria, en un escenario que pone de relieve el potencial de las regiones colombianas y su capacidad para consolidarse como destinos competitivos en el mercado turístico internacional.

El 60,3% de las ventas de las agencias de viajes en Colombia se realizó por canales virtuales durante el tercer trimestre de 2026

Laura Bello, secretaria de Turismo de la Gobernación de Boyacá, dio la apertura del evento señalando que “Boyacá es un mismo departamento en el cual se encuentran diversos ecosistemas; en este se encuentran comunidades con conocimientos ancestrales. El valor de Boyacá ocurre cuando los visitantes se rodean de las costumbres locales”.

Laura Bello, secretaria de Turismo de la Gobernación de Boyacá, Foto: Semana

Durante la apertura del encuentro, el alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, destacó la importancia de la llegada de los representantes del sector turístico al municipio, especialmente después de la emergencia provocada por el incendio que afectó a la localidad.

El funcionario señaló que la realización de este evento representa una oportunidad para contribuir a la recuperación económica y turística del territorio, en medio de los desafíos que enfrenta la comunidad tras lo ocurrido.

El alcalde encargado señaló que el turismo ha permitido reactivar la región tras los incendios. Foto: Alejandro Acosta

“Es una gran bendición poder tenerlos a ustedes aquí el día de hoy, porque esto nos ayuda precisamente a reactivar nuestra economía, nuestro turismo”, manifestó Méndez Figueroa, quien también reconoció el trabajo que durante años han desarrollado los empresarios y demás actores de la industria turística para fortalecer la economía nacional.

El alcalde encargado resaltó, además, el compromiso de quienes integran la cadena turística y su aporte al desarrollo del país. En ese sentido, señaló que el encuentro representa un respaldo para Villa de Leyva y una oportunidad para continuar impulsando la actividad turística, uno de los sectores fundamentales para la economía del municipio.

Por su parte, Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO, presentó un balance del comportamiento del turismo internacional y nacional, en el que advirtió sobre una desaceleración en el crecimiento de los viajes internacionales.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de ANATO. Foto: Cortesía ANATO

Según explicó, mientras el turismo mundial registró incrementos de entre el 4 % y el 5 % el año anterior, para este año el crecimiento se ubica entre el 1 % y el 2 %, una tendencia que plantea nuevos retos para los destinos y las empresas del sector. Asimismo, señaló que América Latina registra un crecimiento cercano al 2 %, por debajo de otras regiones del mundo.

Al referirse a Colombia, Cortés indicó que el país registra una caída del 4 % en la llegada de turistas extranjeros, comportamiento que atribuyó principalmente a la disminución de las visitas de colombianos residentes en el exterior.

También manifestó su preocupación por la reducción del 9 % en la llegada de viajeros procedentes de Estados Unidos, uno de los principales mercados emisores para el país, y señaló que factores como la percepción de seguridad inciden en las decisiones de viaje.

Frente a este panorama, destacó el crecimiento de mercados como Brasil, Ecuador y México, que representan oportunidades para diversificar la promoción turística y fortalecer la llegada de visitantes internacionales.

Sin embargo, la dirigente gremial resaltó que la disminución en el número de visitantes no se refleja necesariamente en una caída del gasto turístico.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el encuentro, el gasto de los turistas en Colombia creció un 8,4 % el año pasado, hasta alcanzar los 54,7 billones de pesos, mientras que el gasto en agencias de viajes aumentó un 12 %.

Para Cortés, estos indicadores son fundamentales para evaluar el desempeño de la industria y muestran la importancia de continuar trabajando en la atracción de viajeros con mayor capacidad de gasto.

La presidenta ejecutiva de ANATO también destacó el comportamiento del transporte aéreo, que mantiene una tendencia de crecimiento en el país, tanto en las conexiones nacionales como internacionales.

Peticiones al Gobierno de Abelardo De La Espriella

ANATO presentó las principales gestiones que ha adelantado ante el Gobierno nacional para atender las necesidades del sector y fortalecer la competitividad turística del país.

Entre las acciones expuestas se encuentra la solicitud de revisar las medidas temporales aplicadas a las agencias receptivas DMC (Destination Management Companies), con el propósito de responder a las condiciones que enfrenta este segmento de la industria.

En materia económica, el gremio también informó sobre la radicación, el 24 de agosto de 2026, de una carta dirigida al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, en la que expuso la situación del turismo receptivo y planteó medidas para su fortalecimiento.

Asimismo, el 9 de septiembre presentó ante el Viceministerio de Turismo y ProColombia una propuesta para priorizar acciones de promoción internacional durante el periodo 2026-2027, enfocadas en mejorar la visibilidad de los destinos colombianos y atraer viajeros de otros mercados.

Otra de las gestiones destacadas corresponde a una propuesta técnica radicada el 25 de septiembre ante el Viceministerio de Turismo y ProColombia, orientada a combatir la informalidad, mitigar la competencia desleal y fortalecer la competitividad del turismo receptivo.