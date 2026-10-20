Renault-Sofasa alista inversión de hasta US$150 millones para fabricar un nuevo vehículo en Colombia

El Gobierno y Renault-Sofasa avanzan en un proyecto de inversión de hasta 150 millones de dólares para fabricar un nuevo vehículo en Colombia y ampliar las exportaciones de la industria automotriz hacia diferentes mercados de América Latina.

La iniciativa fue anunciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El plan contempla incorporar nuevas tecnologías a los procesos de fabricación y fortalecer la participación de proveedores nacionales en la cadena productiva.

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Según la información oficial, el proyecto beneficiaría a 29 empresas autopartistas ubicadas en siete regiones del país, que podrían participar en el suministro de componentes para la fabricación del nuevo modelo.

La producción tendría como destino tanto el mercado colombiano como otros países latinoamericanos. Entre los mercados de exportación previstos figuran Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en una alianza estratégica con Renault-Sofasa para impulsar la fabricación de un nuevo vehículo en Colombia, con una inversión proyectada de hasta US$150 millones. Foto: MinCIT

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que el Gobierno busca atraer inversiones industriales mediante condiciones que faciliten el desarrollo de nuevos proyectos. “Para conseguirlo necesitamos seguridad jurídica, reglas previsibles, trámites sencillos y diálogo con el sector productivo”, afirmó el funcionario.

La inversión también contempla transferencia tecnológica y oportunidades de empleo calificado, aunque el Ministerio no precisó cuántos puestos de trabajo podrían generarse.

Planta de producción de Sofasa en Envigado. Foto: Renault-Sofasa / API

Tampoco se informó cuál será el vehículo que se fabricaría, cuándo comenzaría su producción ni cómo se distribuirían los recursos de la inversión anunciada.

El Ministerio de Comercio indicó que continuará trabajando con Renault-Sofasa y representantes de la industria automotriz para definir las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.

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Renault-Sofasa es actualmente la única ensambladora de vehículos particulares que mantiene operaciones industriales en Colombia, después de que General Motors Colmotores cerrara su planta de producción en Bogotá en 2024.

La compañía fue fundada el 2 de julio de 1969 mediante una alianza entre el Gobierno colombiano, a través del Instituto de Fomento Industrial (IFI), y la francesa Renault. Un año después comenzó a fabricar el Renault 4, del que produjo 882 unidades en 1970. Desde entonces, su planta de Envigado, Antioquia, ha ensamblado más de 1,7 millones de vehículos, entre ellos modelos como el Renault 9, Twingo, Logan, Sandero y Duster. Actualmente, la empresa pertenece en su totalidad al Grupo Renault.

Renault-Sofasa es un referente de la industria automotriz nacional. Foto: Renault - API

En 2025, Renault-Sofasa produjo 34.549 vehículos, según las cifras reportadas por Renault Group, y destinó el 44 % de su producción a mercados internacionales. Durante el primer semestre de 2026, la planta de Envigado fabricó 21.891 unidades, un volumen equivalente al 176 % del registrado en igual período del año anterior. De ese total, el 66 % se exportó a seis países latinoamericanos, principalmente México.

La compañía informó además que su operación y cadena de proveedores generan cerca de 11.500 empleos directos e indirectos. En 2025 realizó compras a proveedores nacionales por 766.000 millones de pesos, lo que muestra el peso de esta operación en la cadena de autopartes del país.