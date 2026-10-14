Ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, se reunió con representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, adelanta una agenda comercial en Estados Unidos para buscar nuevos caminos de inversión para el país.

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“Señor presidente Abelardo De La Espriella, aquí estamos desde Washington cumpliendo la tarea”, aseguró Gómez Amín.

El ministro de Comercio dijo que, junto con la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, adelantó conversaciones, entre ellas una con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La conversación tuvo un “objetivo claro”: “Abrir más mercados para nuestras empresas, atraer inversión y traducir esta relación en más crecimiento y empleo para los colombianos”, señaló el ministro de Comercio.

Gómez Amín mencionó que se trata de un verdadero “gana-gana” entre Colombia y Estados Unidos, considerado el principal socio comercial.

“Bajo su liderazgo y siguiendo sus instrucciones, avanzamos en una agenda comercial estratégica basada en la confianza, la reciprocidad y los beneficios mutuos. Seguimos trabajando para convertir estas conversaciones en resultados concretos y buenas noticias para Colombia. Así construimos la patria milagro”, dijo el ministro de Comercio.

El presidente Abelardo De La Espriella había dicho que tanto su gobierno como el de Donald Trump están dispuestos a buscar el mayor beneficio comercial entre ambos países “para abrir nuevas oportunidades para las empresas colombianas, atraer inversión y generar más y mejores empleos”.

“Más inversiones significan mayores ingresos para los ciudadanos: seguridad física y jurídica nos hace atractivos como destino inversionista”, aseguró De La Espriella.

El presidente dijo que las conversaciones que adelantan el ministro Mauricio Gómez Amín y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, con el representante comercial de Estados Unidos “avanzan en la dirección correcta hacia una relación económica más dinámica, equilibrada y próspera, con beneficios concretos para nuestros pueblos”.

Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU. Foto: AP Photo/Kayla Wolf

Hace unos días, Greer se había referido a esta relación comercial entre ambos países. “En la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), estamos comprometidos a fortalecer nuestros lazos económicos y comerciales, incluso mediante la negociación expedita de un acuerdo sobre comercio recíproco, y confío en que lograremos mucho trabajando juntos con el ministro Gómez Amín y su equipo”, dijo.

El funcionario del gobierno de Estados Unidos afirmó que ya se ha venido avanzando “en varios temas pendientes” y dijo que espera continuar colaborando en un futuro cercano con Colombia para “impulsar nuestra relación comercial hacia un futuro aún mejor”.

Por su parte, el director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas (CEA), Ricardo Triana, le dijo a SEMANA que el objetivo central de esta negociación que lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es lograr que entre el 90 % y el 93 % de la canasta exportadora colombiana ingrese al mercado norteamericano con arancel cero.