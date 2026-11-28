El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, hizo un llamado a los ministros para ponerse del lado de la gente trabajadora de Colombia, con el fin de demostrar que el actual no es un gobierno de unos pocos, sino de todos.

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Durante su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura esta semana, enfatizó la urgencia de cambiar la narrativa política para que la ciudadanía entienda que la derecha en el país es “responsable y social”, y que trabaja activamente por los sectores más necesitados.

Subrayó que esta tarea es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y los empresarios, advirtiendo que no se debe ceder “un solo milímetro” para evitar escenarios de sufrimiento en el futuro.

Con la mirada puesta en las elecciones regionales de 2027, señaló que el resultado de este proceso definirá el rumbo político hacia 2030, afirmando que Colombia no puede volver a ponerse en riesgo.

Por eso, instó a los empresarios a comprometerse, asegurando que cualquier esfuerzo actual será recompensado y cuestionando de forma retórica el valor que tendrían sus empresas si “el bandido de Cepeda” hubiera ganado.

Gómez Amín rememoró un episodio en el que Carlos Carrillo se levantó para amenazarlo, tildándolos a él y a sus aliados de “bandidos”, por lo que envió un mensaje desafiante a los “petristas”, asegurando que “aquí no les tenemos miedo” y que están listos para la “guerra” que están librando actualmente.