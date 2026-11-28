Después de las revelaciones de SEMANA sobre la exsenadora Sandra Ramírez, del partido Comunes, que negó ante la JEP haber tenido responsabilidad en el reclutamiento de menores, violencia sexual y hasta abortos, su situación jurídica se podría complicar. En el interior de la JEP hay un duro enfrentamiento, pues algunos consideran que existen elementos suficientes para expulsarla de esta jurisdicción.

Deisy Guanaro, quien ha denunciado a Sandra Ramírez, le pide a la JEP negar la salida del país a la exsenadora del Partido Comunes

Mientras otros insisten en alargar el asunto, Sandra Ramírez podría ser llamada a una nueva versión y allí se decidiría su permanencia. De ser expulsada, se expondría a la justicia ordinaria, donde las penas para crímenes de lesa humanidad son severas.