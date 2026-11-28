Música
Nacho revela el futuro de Chino y Nacho: el proyecto con el que buscan impulsar a nuevos artistas venezolanos
Tras el anuncio del regreso musical del dúo venezolano Chino y Nacho y el lanzamiento de su álbum Radio Venezuela: Fresco, SEMANA conversó con Miguel Ignacio Mendoza Donatti, cantante, compositor, productor y activista, sobre el nuevo proyecto, sus apuestas musicales y el impulso a los talentos emergentes.
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28 de noviembre de 2026 a las 12:28 a. m.
Chino y Nacho presentaron ‘Radio Venezuela: Fresco’, su apuesta por una nueva generación de artistas venezolanos Foto: Reinaldo Oliveros
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