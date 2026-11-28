Antonio Sanint encontró en la actuación un lugar propio después de una infancia en la que el colegio le hizo sentir que no encajaba. El déficit de atención y la dislexia marcaron sus primeros años, pero también lo llevaron a descubrir que no todos aprenden ni desarrollan sus capacidades de la misma manera. Hoy regresa al escenario en compañía de Julián Arango con Un par de gü3vas en el Teatro Nacional Leonardvs, un espectáculo de conversación, improvisación y humor que pone bajo la lupa las relaciones, la masculinidad, el éxito y las hipocresías cotidianas.

En Un par de gü3vas, Sanint y Arango exploran los límites de lo que puede decirse en público. La obra depende de la interacción con los espectadores: improvisan a partir de lo que ocurre en cada función y buscan cuestionar convenciones sin convertir el humor en una excusa para ofender. La escena les permite probar otros caminos. “Nosotros crecimos en una época que era muy libre; aunque hoy en día esté políticamente mal decir ciertas cosas, nos sentíamos muy libres de decirlas. Estamos buscando un poco ese borde real donde podemos llevar las cosas sin ofender a nadie, pero sin tampoco andar con miedo a decir verdades”, explica.

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Antonio Sanint actor y comediante Bogota noviembre 10 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina- SEMANA Foto: Guillermo Torres Reina- SEMANA

El humor, sin embargo, no es para él una forma de llevar sus dolores personales al escenario. Con Arango mantienen una regla: la vida cotidiana y los sentimientos que la acompañan se quedan fuera de la función. Esa separación les permite jugar y sorprenderse cada noche. “Los sentimientos y el día a día de la vida normal no entran al escenario. Tratamos de mantener una sorpresa para nosotros mismos cada noche, que se sienta fresco y que sea un lugar para nosotros poder jugar naturalmente y para poder ser lo más honestos posibles allá encima”, dice.

Crecer sintiéndose diferente

La sensación de no encajar empezó temprano. Sanint recuerda que tuvo déficit de atención y dislexia, y le fue mal en el colegio. Interpretaron sus dificultades de aprendizaje como un posible problema cognitivo. Cuando sus padres preguntaron qué podían hacer, recibieron esta respuesta: “Pues quiéranlo mucho, porque no hay mucho más que hacer”, le cuenta el actor a SEMANA.

Con el tiempo, entendió que aquel diagnóstico no definía el límite de sus posibilidades; más bien señalaba que debía encontrar otra manera de desarrollar sus capacidades. “Tenía algo que desarrollar, algo con que trabajar el resto de mi vida y había un espacio para mí en el mundo”, dice sobre lo que comprendió después. Para él, cada persona tiene capacidades distintas y puede encontrar un lugar en las artes, la música, la ingeniería, la biología o las humanidades. “No todas las inteligencias son iguales y no podemos promediar la inteligencia”, plantea. En su caso, ese espacio apareció en la actuación y la comedia: “Encontré un lugar donde yo me sentía útil”.

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En ese recorrido aprendió a reírse de sí mismo. No se trata de negar las dificultades, sino de evitar que definan por completo a quien las atraviesa. “Cuando uno se ríe de uno mismo, pasa algo mágico y es que uno deja de sentirse víctima”, afirma. A su juicio, el humor permite tomar distancia y no mirar cada dificultad como algo más oscuro de lo que realmente es.

Antonio Sanint actor y comediante Bogota noviembre 10 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina- SEMANA Foto: Guillermo Torres Reina- SEMANA

La relación con sus padres también dejó marcas distintas. Su papá, criado en Manizales en una familia rígida, tenía unas expectativas que no siempre coincidían con las habilidades y el camino de Sanint. “Mis habilidades cognitivas a veces lo frustraban a él un poco, sin entender que yo podía desarrollarme por otro lado”, recuerda. Su madre, en cambio, fue una presencia de amor y confianza: “Siempre fue un amor incondicional y una fe inmensa. Yo diría eso, diría que nunca dudó de que uno podía salir adelante”.

El éxito es estar donde quiere estar

El actor no habla de una transformación que haya exigido renunciar por completo a quien era. Sí reconoce que, al comienzo de su carrera, el miedo lo llevó a postergar decisiones y escoger la comodidad económica en lugar de explorar ciertos caminos artísticos. “Los primeros años, profesionalmente, dejé por miedo de explorar realmente lugares donde yo debería explorar y, como nos pasa a muchos, entregué un poco mi honestidad por una comodidad económica en un trabajo. Entonces, al principio de mi carrera, yo sí creo que dejé, por miedo, algo que debí haber hecho; perdí el tiempo, por decirlo así”.

Hoy entiende el triunfo de otra manera: trabajar en lo que quiere, compartir ideas con personas que admira y volver a ponerse frente al público. Disfruta, además, explorar la improvisación y llevarla al escenario. “Tener la oportunidad de volverse a parar, para mí, en un escenario y seguir trabajando material o llegar a unos nuevos lugares”, cuenta.

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Antonio Sanint actor y comediante Bogota noviembre 10 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina- SEMANA Foto: Guillermo Torres Reina- SEMANA

“Estar en el día a día en lo que uno quiere hacer. Eso es triunfar; el triunfo nunca es una meta”, afirma. “Uno llega a lugares cuando está donde debe estar y a lugares que ha soñado llegar, o lugares que a veces ni siquiera uno ha soñado llegar, sino que llega”, agrega.

La vigencia, por su parte, sigue siendo una inquietud diaria. Sanint admite que el temor a perder la gracia acompaña a quienes se dedican a la comedia desde el primer día. “Eso es un temor diario: ‘Perdí la gracia, ya no, ya se me fue, hasta acá me llegó, me dejó el tren’. Y eso es un temor que tenemos desde el primer día que uno está haciendo esto”, reconoce.

La respuesta consiste en volver a escribir, intentar y subirse al escenario. “Lo único que tenemos nosotros en la vida es volvernos a subir a un escenario, volver a escribir, volver a intentar y no perder esa fe”, dice. Y resume la disciplina detrás del oficio: “El 90 o 95 por ciento de nuestro trabajo es: vaya a trabajar, trabaje”.

Aprender de las críticas y los fracasos

Las críticas no son el centro desde el que Sanint evalúa su trabajo. Considera que quienes cuestionan sus palabras están en su derecho y defiende la libertad de expresión. Sobre si se arrepiente de algo que haya dicho, responde que no. Aclara, sin embargo, que algunas expresiones de hace años quizá no las usaría hoy. “De pronto, lo que dije hace 5, 10, 15 o 20 años en este momento no lo diría. Pero, cuando lo dije, lo dije ciento por ciento seguro”, sostiene. “Lo que sí puedes es aprender y de pronto madurar, y de pronto decir las cosas de otra manera, pero nunca arrepentirte de lo que dijiste”, afirma.

Antonio Sanint actor y comediante Bogota noviembre 10 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina- SEMANA Foto: Guillermo Torres Reina- SEMANA

La paternidad también amplió su comprensión de los vínculos. Para Sanint, la familia es fundamental y mantenerla unida es una de las cosas más relevantes de su vida, pero eso no significa desconocer la autonomía de cada integrante. “El ser familia es muy importante y tratar de mantener unida la familia es de lo más importante en mi vida, pero también hay que entender que cada individuo es completamente individual”, dice.

Cuando piensa en cómo quisiera que sus hijos, Sofía y Alejandro, lo recuerden, le gustaría que vieran que intentó darles lo que tenía y un poco más. “Como seres humanos, no nos dieron un manual ni hicimos cinco años de ser padres en alguna universidad, sino que de pronto fuimos padres y en el camino fuimos aprendiendo. Pero creo que lo más importante es, francamente, haber intentado ser buen padre”, afirma.

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Sobre los fracasos, no identifica uno solo como el episodio que lo transformó por completo. Habla, más bien, de muchos momentos difíciles que le han permitido aprender. “Afortunadamente, gracias a muchos fracasos es que uno va aprendiendo. Creo que el mundo de cada individuo está repleto de momentos, crisis, fracasos y desafíos muy grandes, que es donde están las respuestas para seguir”, dice. Y cierra con una convicción que atraviesa su manera de mirar la vida: “Ojalá sigan existiendo todos esos momentos para que uno aprenda. Esta vida es de aprender”.