La actriz colombiana Johanna Fadul les contó a sus seguidores que está atravesando un cuadro de gripa en medio de su actual embarazo junto al cantante Juanse Quintero.

Aunque la artista aseguró sentirse muy incómoda por los síntomas respiratorios, mantuvo su habitual sentido del humor y aclaró que, hasta el momento, se trata de un malestar leve.

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Desde que anunció en octubre de 2026 que volvería a convertirse en madre, la recordada intérprete de producciones como Sin senos sí hay paraíso ha mantenido una comunicación constante con sus seguidores.

A través de sus redes sociales, ha compartido tanto las emociones como los cambios físicos que ha traído esta nueva etapa familiar.

De acuerdo con lo que publicó la actriz en sus historias de Instagram mientras se encontraba dentro de su carro, el malestar comenzó a incomodarla en las últimas horas. Aunque saludó a sus seguidores con buen ánimo, reconoció que no había tenido un buen comienzo de jornada.

“Buenos días, ¿cómo amanecemos el día de hoy, amores? Yo, apestadísima: con la nariz tapada, con flema, con dolor de garganta y con dolor de cabeza. ¡También me pica mucho la nariz y la garganta!”, relató la artista en sus videos.

En otra publicación precisó que el cuadro se concentra en las vías respiratorias superiores y descartó, por ahora, otros signos de alarma. “Les cuento que tengo una peste, como resfriado, porque es solo la nariz y la garganta”, agregó.

A pesar de la incomodidad, Fadul procuró tomarse la situación con calma y bromear sobre su resistencia física habitual. “Aquí estamos, vivitos y coleando. Con la nota un poquito baja, pero nada, ¡adelante con todo! A mí es la primera vez que me da; yo soy hierba mala, nunca muere, y hasta ahorita me dio. ¡Qué pereza!”, expresó antes de enviarles un saludo a quienes siguen su día a día.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el testimonio de la actriz es que no había presentado un episodio viral similar desde que inició su gestación.

Según explicó en sus redes sociales, este resfriado le hizo recordar una conversación previa que sostuvo con su hermana sobre los cambios inmunológicos que suelen experimentar algunas mujeres durante el embarazo.

“En todo el tiempo del embarazo mi hermana me decía que a las mujeres se les bajaban las defensas y que ella se la pasaba con gripa”, comentó Fadul, señalando que hasta ahora comprendía a qué se refería.

La noticia de esta gestación tiene un significado especial para Johanna Fadul y Juanse Quintero. En 2015, cuando residían en México, la pareja atravesó la pérdida de sus hijas gemelas, Antonella y Anabella, luego de que en el séptimo mes de embarazo se detectara un síndrome de transfusión feto-fetal, una condición que altera el flujo sanguíneo cuando dos bebés comparten placenta.

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Tras ese episodio y las posteriores secuelas médicas que dificultaron un nuevo embarazo natural, ambos iniciaron un proceso de reproducción asistida.

Semanas atrás, la actriz compartió un video con momentos clave de ese tratamiento, incluyendo la extracción de óvulos y la transferencia de embriones. En aquel momento, la pareja optó por no conocer de inmediato el sexo del bebé para descubrirlo en una etapa más avanzada de la gestación, la cual ya supera las 23 semanas.