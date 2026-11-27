Detrás de los triunfos y títulos alcanzados por David Ospina hay una historia que pocos conocen y que su madre, Lucía Ramírez, compartió en una reciente entrevista, en la que recordó los momentos más difíciles que vivió durante la trayectoria deportiva de su hijo.

En declaraciones a Teleantioquia, Ramírez contó que, mientras el arquero de la selección Colombia avanzaba en su carrera deportiva, tanto él como su familia tuvieron que aprender a afrontar los cuestionamientos y las críticas sobre su desempeño.

Claudia Serrato, mánager de Lina Tejeiro, reveló detalles sobre su lucha contra el cáncer y delicada intervención que enfrentó

La madre del futbolista señaló que acompañar la carrera deportiva de su hijo tuvo consecuencias en su bienestar físico y emocional. De acuerdo con su relato, antes de que David alcanzara el reconocimiento profesional, fue muy difícil verlo expuesto a las críticas y los comentarios negativos de los aficionados.

“Mi salud se deterioró un poco a raíz de todo el estrés que se manejaba”, dijo Lucía Ramírez al recordar las ocasiones en las que su hijo no obtenía los resultados esperados o tenía actuaciones que generaban opiniones divididas.

Ramírez explicó que la preocupación era aún mayor porque conocía de primera mano el esfuerzo, la disciplina y la dedicación que él demostraba en cada uno de sus compromisos deportivos. Por eso, los insultos y las críticas no solamente afectaban al futbolista, sino que también repercutían en su entorno familiar.

En medio de este proceso, Lucía explicó que tuvo que aprender a manejar las emociones que despertaban los partidos de su hijo. Con el paso del tiempo, entendió que debía encontrar la manera de afrontar los comentarios externos sin permitir que afectaran su tranquilidad.

“Yo tuve que aprender y él me enseñó”, afirmó Ramírez, quien destacó la madurez de David Ospina y el apoyo que le brindó para afrontar la exposición pública derivada de su carrera deportiva.

Valentina Lizcano expuso incómoda experiencia que vivió con un taxista en Medellín: “Ya basta, aprendan a comportarse”

Asimismo, manifestó que entre los recuerdos más especiales que conserva la familia está el primer campeonato de David con Atlético Nacional, conseguido en junio de 2007. Lucía recordó que, antes de los partidos importantes, el deportista acostumbraba llamar a sus familiares para pedirles la bendición.

En aquella ocasión, la expectativa por conseguir el título era enorme y todos permanecían atentos a lo que sucedía en la cancha. Cuando finalmente llegó la consagración, la emoción fue imposible de contener. “Nos dio tanta felicidad que no lo creíamos, lloramos”, recordó la madre del arquero, quien también resaltó los valores y el compromiso con los que él siempre asumió su profesión.