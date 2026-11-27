El actor francés Gérard Depardieu, una de las figuras más reconocidas del cine europeo, deberá sentarse nuevamente ante la justicia, esta vez para responder por una acusación de violación presentada por la actriz Charlotte Arnould. La Corte de Apelaciones de París confirmó el 26 de noviembre de 2026 que el intérprete será enviado ante un tribunal penal por uno de los episodios denunciados por la joven en agosto de 2018. La decisión representa un nuevo capítulo en el proceso judicial que desde hace varios años ha puesto en entredicho la trayectoria pública del artista.

La denuncia de Charlotte Arnould se remonta a 2018, cuando tenía 22 años. La actriz conocía al intérprete desde su infancia y acudió en dos ocasiones a su residencia parisina, un hotel particular ubicado en el distrito VI de la capital francesa, con el propósito de ensayar informalmente un texto teatral. Según su relato, durante esas visitas el actor habría cometido agresiones sexuales y penetraciones digitales sin su consentimiento.

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Gérard Depardieu, reconocido actor francés. Foto: AFP

Los hechos denunciados habrían ocurrido el 7 y el 13 de agosto de ese año, cuando Depardieu tenía 69 años. La joven presentó inicialmente una denuncia en el sur de Francia, pero el caso fue remitido a la Fiscalía de París y archivado en junio de 2019. Posteriormente, Arnould presentó una nueva denuncia que permitió la apertura de una investigación judicial y la designación de una jueza de instrucción. En diciembre de 2020, el actor fue imputado formalmente en ese procedimiento.

La investigación se prolongó durante varios años. En agosto de 2025, una jueza ordenó que Depardieu fuera enviado a juicio ante una corte criminal departamental por las acusaciones de violación correspondientes a los dos encuentros. La defensa del actor recurrió esa determinación y buscó que se anulara el procedimiento, al considerar que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de París confirmó parcialmente la decisión y determinó que el proceso debe continuar por los hechos del 7 de agosto de 2018.

Uno de los puntos centrales de la investigación tiene que ver con el consentimiento y la situación de vulnerabilidad que, según la acusación, habría experimentado Arnould.

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La defensa, por su parte, ha rechazado esa interpretación. Los abogados de Depardieu cuestionan que se haya demostrado la existencia de una penetración sexual y niegan que el intérprete haya actuado con intención criminal.

Si finalmente es declarado culpable de violación, Depardieu podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con la legislación penal francesa para este delito. En circunstancias agravantes, las penas pueden alcanzar los 20 años.

Las acusaciones de agresiones sexuales a mujeres han sacudido la industria del cine en Francia y esta primera condena a Depardieu coincide con el inicio de la principal cita del sector: el Festival de Cine de Cannes. (Photo by Chesnot/Getty Images) Foto: Getty Images

El nuevo proceso se suma a otro antecedente judicial que ya tuvo consecuencias para su carrera. En mayo de 2025, Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión, con suspensión de la pena, por agresiones sexuales contra dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, dirigida por Jean Becker y filmada en 2021.

La trayectoria de Gérard Depardieu explica por qué el caso ha tenido tanta repercusión internacional. Participó en películas como Los rompepelotas en 1974, El último metro en 1980, La cabra en 1981 y Cyrano de Bergerac en 1990 lo convirtió en uno de los actores franceses más conocidos fuera de su país. Por esta última interpretación recibió el reconocimiento de la crítica internacional y una nominación al premio Óscar como mejor actor.

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El tribunal correccional de París siguió la solicitud de la fiscalía y condenó al actor de 76 años a 18 meses de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación a ser electo a cargos públicos, y ordenó inscribir su nombre en el registro de delincuentes sexuales.. (Photo by Chesnot/Getty Images) Foto: Getty Images

Para Charlotte Arnould, la decisión de la Corte de Apelaciones representa un avance en una batalla judicial que comenzó hace ocho años. Su abogada, Carine Durrieu-Diebolt, manifestó que su clienta se siente aliviada de que el proceso pueda llegar a juicio y de tener la oportunidad de obtener un reconocimiento judicial de lo que denuncia haber vivido. La representante legal calificó el futuro proceso como un acontecimiento histórico, especialmente por la relevancia pública del acusado y el tiempo que ha transcurrido desde los hechos.

La defensa del actor, por su parte, considera que la resolución representa una victoria parcial, debido a que la justicia descartó el episodio denunciado del 13 de agosto.