El pasado sábado 21 de noviembre, el cantante de música popular Giovanny Ayala protagonizó una de las bodas más comentadas del año en la farándula colombiana junto a su esposa María Gómez.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Acacías, Meta. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la particular combinación entre las tradiciones llaneras y los elementos tecnológicos que hicieron parte de esta celebración especial.

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Los anillos de los novios hicieron una entrada poco convencional al altar, pues llegaron a bordo de un dron sorprendiendo a todos los invitados. Este llamativo momento se sumó a otra particular escena protagonizada por el artista, quien ingresó a la iglesia montado en un imponente caballo blanco y vestido completamente de ese mismo color.

Por su parte, la novia hizo su llegada en un carruaje decorado especialmente para la ocasión que también se robó todas. Una vez finalizada la misa, los recién casados y sus invitados se trasladaron hasta Villa Valentina, una finca propiedad del cantante, ubicada en el mismo municipio, donde continuó la celebración.

Tras la boda, Giovanny Ayala realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para agradecer a todas las personas que les hicieron llegar mensajes de felicitación y buenos deseos luego de su matrimonio con María Gómez.

Durante su intervención, el artista también habló de uno de los episodios más emotivos e inesperados de la celebración: el momento en el que rompió en llanto frente a sus invitados.

Según contó, sus lágrimas fueron de la emoción tan grande que sentía. Además confesó que algunos de los invitados y su propia esposa llegaron a preguntarle qué le sucedía y cuál era la razón de su reacción.

Por esta razón, explicó que no se trataba de tristeza, sino de un sentimiento de felicidad tan profundo que simplemente no podía controlar.

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Por otro lado, se refirió a su matrimonio como un proyecto y una obra de Dios, destacando el significado espiritual y personal que tuvo para él cada detalle de este día tan especial y que, de una u otra manera, logró expresar a través del llanto.

“Es una cosa de vivirlo allí, sentirlo”, comentó el artista al intentar explicar la intensidad de sus emociones durante la ceremonia en la que cada detalle, según sus declaraciones, fue el resultado de mucho trabajo, dedicación y conocimiento para conseguir eso que tanto soñaba junto a su esposa.