El cantante de música popular Giovanny Ayala y María Gómez contrajeron matrimonio el sábado 21 de noviembre en una ceremonia religiosa celebrada en Acacías, Meta. El evento, que reunió a familiares y amigos cercanos en los Llanos Orientales, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales por sus llamativos detalles tradicionales y tecnológicos.

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La unión se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, un recinto que fue decorado con arreglos florales dispuestos especialmente para la ceremonia.

Luego de varios meses de expectativa generada por los anuncios de los novios en sus redes, los invitados comenzaron a compartir fotos y videos del matrimonio.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la llegada de los novios. Haciendo honor a las costumbres de su tierra natal, el intérprete de De rodillas te pido llegó montado en un caballo blanco y vistiendo un traje del mismo color.

Por su parte, María Gómez hizo su entrada en una carroza blanca. Según se piede ver en las imágenes publicadas en redes sociales, la novia lució un vestido de corte sirena confeccionado en encaje, con aplicaciones florales en relieve, corsé de escote corazón y un velo que se extendía cerca de tres metros sobre el suelo.

La ceremonia también combinó la tradición llanera con elementos modernos: al momento del intercambio de votos, las argollas llegaron hasta el altar transportadas por un dron, una escena que quedó grabada por los asistentes.

La organización de la boda estuvo marcada por reglas claras para los invitados. De acuerdo con lo establecido en las tarjetas de invitación que la pareja había mostrado previamente, los hombres debían asistir de esmoquin negro y las mujeres con vestidos de gala de un solo tono.

Además, existía una restricción expresa para evitar el uso de prendas blancas o rojas, mientras que las damas de honor vistieron de verde.

Al finalizar la eucaristía y tras las fotografías familiares, los recién casados y sus invitados se trasladaron a Villa Valentina, finca propiedad del cantante en el Meta, donde continuó la celebración.

Más allá de la ceremonia, otro de los temas que acaparó las miradas fue el lujoso regalo que habría recibido la novia: una camioneta eléctrica Cybertruck, de la marca Tesla, cuyo valor comercial en el país supera los 300 millones de pesos.

El propio Ayala ya había hablado públicamente sobre la adquisición de este vehículo días atrás. En declaraciones compartidas en sus redes, el artista explicó que logró comprarlo tras vender unas propiedades junto a su hijo Sebastián:

“Fue un negocio, Sebastián tenía una casa en Miami y la vendió, yo tenía aquí unas propiedades e hicimos un ahorrito y se pagó el carro”, comentó el cantante en tono jocoso, añadiendo una broma sobre la Dian debido al alto costo del carro.

María Gómez, oriunda de Pereira y

vinculada al sector de la salud, mantuvo un noviazgo de aproximadamente tres años con el artista antes de llegar al altar.

Durante este tiempo, la pareja estuvo constantemente en el ojo público debido a su diferencia de edad, de cerca de 17 años, un aspecto al que ambos decidieron restarle importancia para enfocarse en su relación.

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Su camino hacia el matrimonio estuvo marcado por dos momentos importantes. El primero ocurrió en enero de 2023, cuando se viralizó un video en el que Ayala le entregó un anillo escondido dentro de un plato de comida.

Tiempo después, el cantante formalizó la petición con una segunda propuesta durante un viaje que realizaron juntos a París.