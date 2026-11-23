José el ‘Pepe’ Lloreda fue la gran figura del triunfo que tiene a 90 minutos al Deportes Quindío de regresar a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

El atacante le anotó doblete en menos de cinco minutos a Boca Juniors de Cali en la ida de la gran final y de mantener esa ventaja el próximo fin de semana en la vuelta, los dirigidos por Harold Rivera ascenderían de manera directa a la ‘A’ para 2027.

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En cinco minutos se resolvió la ida

El compromiso se disputó en el estadio Raúl Miranda, de Yumbo, luego de que el encuentro tuviera un cambio de escenario por inconvenientes logísticos relacionados con el desmontaje de un concierto en el Pascual Guerrero.

El protagonista de la noche fue José David Lloreda, quien apareció en un momento clave para inclinar la balanza a favor del equipo quindiano. El delantero marcó los dos goles del encuentro, ambos durante el primer tiempo, y dejó al conjunto vallecaucano contra las cuerdas en una serie que ahora tendrá su desenlace en Armenia.

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El doblete de Lloreda le permitió al Deportes Quindío manejar el resultado y afrontar el segundo tiempo con mayor tranquilidad. Boca Juniors de Cali, por su parte, no logró descontar y ahora tendrá que buscar una remontada para mantener vivas sus aspiraciones de quedarse con el campeonato.

Final vuelta en casa del Quindio

La revancha se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 4:30 p. m., en el estadio Centenario de Armenia. Allí, el equipo dirigido por Harold Rivera tendrá la posibilidad de cerrar la serie ante su público y celebrar un título que también representa la oportunidad de regresar a la máxima categoría.

El panorama es diferente para Boca Juniors de Cali, que deberá ganar por dos goles para igualar el global y forzar una definición, o por una diferencia mayor para quedarse con el título en los 90 minutos. Además, si logra ser campeón, tendrá que disputar una final adicional frente a Envigado por el ascenso.

Deportes Quindío quedó a 90 minutos de cumplir su objetivo. La ventaja conseguida en Yumbo lo pone en una posición privilegiada, pero todavía deberá ratificarla en Armenia para celebrar el campeonato y el ascenso a la Liga BetPlay 2027.

¿Cuál será el otro ascendido?

La ecuación para determinar los dos ascendidos del Torneo BetPlay a la Liga 2027 tiene a Deportes Quindío con la primera opción, así como también a Envigado y Real Cartagena con chances de ser nuevamente de la ‘A’.

En el primer escenario si Quindío gana a Boca Juniors la final vuelta y es campeón, el primer cupo será para los de Armenia.

Sobre el segundo tiquete, ese quedaría para que se lo disputen Envigado y Real Cartagena. La Cantera de Héroes fue campeona en el 2026-I y los cartageneros son el mejor equipo de la reclasificación que no tiene ascenso asegurado.

Jugadores de Envigado celebran el título del primer semestre del Torneo de Ascenso 2026. Foto: David Jaramillo / Colprensa

En caso tal de que Boca le remonte y sea campeón, otro capítulo se abrirá para definir los dos ascendidos.

Según el artículo 21 del reglamento de Dimayor, Envigado ascendería directamente por ser campeón del primer semestre y ocupar uno de los dos primeros lugares de la reclasificación.

Boca y Deportes Quindío jugarían un repechaje para definir el otro que sube a la ‘A’, mientras Real Cartagena se quedaría sin posibilidad alguna.