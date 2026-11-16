Caos por disturbios en Quindío vs. Real Cartagena: invasión a la cancha y desmanes en el Centenario

Por más de 40 minutos el partido entre Deportes Quindío vs. Real Cartagena estuvo detenido y requirió la intervención de la Policía, así como de las demás autoridades para controlar los desmanes de la afición local.

Transcurría el minuto 90 más el agregado cuando el visitante marcó el 0-2 en contra de Quindío. Dicho resultado no favorecía al local en Armenia, y por ello fue que la afición se desbordó en una de las tribunas a reclamar de manera violenta.

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Por fuentes que estuvieron presentes allí, se conoció que desde la tribuna norte hinchas de las tradicionales barras bravas invadieron el terreno de juego, generaron caos y hubo miembros de la Policía afectados.

La situación obligó a los jugadores, así como a los cuerpos técnicos y demás protagonistas del partido a resguardarse dentro del estadio para evitar que pasara a mayores.

En la transmisión oficial se iba relatando lo que pasaba, dando cuenta de la gravedad del hecho por la aparición de hasta unas tres ambulancias para atender a quienes salieron afectados.

#ACTUALIDAD Ante la derrota del Deportes Quindío ante el Real Cartagena, hinchas ingresaron a la cancha en el estadio Centenario de #Armenia. Las autoridades establecen las medidas para controlar la situación de alteración de orden público que se generó en la tribuna norte del estadio. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 16, 2026

A la interna del estadio Centenario mientras todo afuera caos y preocupación, el árbitro central Carlos Betancur esperaba por saber si existían las garantías para terminar de jugar el partido que a esa altura iba 0-1.

No faltaban más de tres minutos del agregado, lo que hubiera podido impular a decidir que se terminara el encuentro luego de ya haber jugado un gran porcentaje del mismo. Aún así, el juez aguantó a más no poder, espero que las condiciones se reestablecieran y con un estadio casi vacío tras el desalojo de los más de 15.000 hinchas que fueron se completó el tiempo total.

Fue triunfo del Real Cartagena a domicilio con el que dejó para la última fecha la definición entre los mismos equipos, pero ante otros rivales de la zona que serán sus jueces.

Cuadrangulares Torneo BetPlay 2026-II TORNEO BETPLAY DIMAYOR 2026-II Cuadrangulares semifinales Tabla de posiciones | Fecha 5 Actualización: 15 de noviembre de 2026 GRUPO A Posiciones - Fecha 5 POS. EQUIPO PJ DG PTS 1 Envigado 5 +2 7 2 Unión Magdalena 5 +1 7 3 Boca Juniors de Cali 5 0 7 4 Independiente Valle del Cauca 5 -3 5 GRUPO B Posiciones - Fecha 5 POS. EQUIPO PJ DG PTS 1 Deportes Quindío 5 0 9 2 Real Cartagena 5 +2 8 3 Real Cundinamarca 5 -1 5 4 Tigres FC 5 -1 5 Convenciones:

PJ: partidos jugados.

DG: diferencia de gol.

PTS: puntos obtenidos.



Los primeros equipos de cada cuadrangular avanzarán a la final del Torneo BetPlay 2026-II.

Una jugada tardó 50 minutos en resolverse

El estadio Centenario de Armenia fue sede del partido entre Deportes Quindío y Real Cartagena correspondiente a una fecha más de las finales del Torne BetPlay.

Allí se definía buen parte del torneo en el segundo semestre para ambos clubes. En caso de ganar o empatar los locales, estos quedarían clasificados a la final del 2026-II en busca de mantener viva la ilusión por ascender.

De manera masiva la afición de los del Quindío asistió al estadio, las tribunas en casi todas sus localidades estaban llenas y el marco anticipaba una gran noche. No obstante, el cuadro cartagenero llegó con la firme intención de pelear hasta el final y sacó una victoria que apretó todo.

¡Revisa el VAR y no es gol de Real Cartagena! #ELTORNEOxWIN https://t.co/aBtIJ3NSqQ — Win Sports (@WinSportsTV) November 16, 2026

Fue un 0-1 a favor de los heróicos que sacudió fuertemente la tabla de posiciones del cuadrangular B.

El resultado pudo ser un 0-2, pero una falta previa a la anotación por parte de Jarlan Barrera cuando el reloj marcaba el tiempo de agregado impidió que la diferencia fuese más abultada.

Justamente esa determinación que pasó por el VAR fue la que llevó al árbitro a no querer acabar el partido a nada más minutos de acabar y en medio de una situación de seguridad grave que requirió casi una hora para ser controlada.