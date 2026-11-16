Colombia atraviesa un cambio importante con la llegada de un nuevo Gobierno. Distintos anuncios han refrescado a la ciudadanía, que está a la expectativa de asuntos sociales, políticos y económicos.

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En medio del arranque de Abelardo De La Espriella y su gabinete, algunos famosos y empresarios han comenzado a hablar sobre los cambios que se estaban dando. Dos de las que quisieron comentar al respecto fueron las creadoras de Agua Bendita, reconocidas empresarias, quienes destacan en el mercado con sus diseños de vestidos de baño.

Catalina Álvarez y Mariana Hinestroza charlaron con Eva Rey y fueron claras en cómo un mal gobierno podía afectar el desarrollo de sus marcas. Las dos mentes detrás de esta idea fueron puntuales en que los últimos cuatro años fueron complejos, sintiendo un miedo particular.

“Fueron cuatro años duritos, miedosos”, comentaron.

“Claro, total. Si a uno le está yendo bien, un mal gobierno te tira a acabar. Nuestro mercado más importante es Estados Unidos, vendemos el 40 % ahí. Pero si sale el presidente de ese país a decir que va a subir los impuestos a yo no sé cuánto, con qué cara le dices al cliente que le subirás el 20 %”, afirmaron.

“¿Estos últimos cuatro años tuvieron pérdidas?”, preguntó Eva Rey, a lo que las empresarias respondieron: “Sí, Colombia muy difícil. Pero fuimos inteligentes y salimos a buscar el mundo”.

La presentadora indagó si el actual Gobierno De La Espriella había sentado bien para ellas, a lo que ambas empresarias aseguraron que sí, pues sentían una especie de alivio.

“Claro, aire puro... fresco”, comentaron.

La española no dudó en mencionar a la primera dama, Ana Lucía Pineda, interrogando si les gustaría que luciera alguno de sus diseños. Las dos mujeres paisas aseguraron que le querían regalar un diseño, esperando que de esta manera mostrara todo el talento que había en Colombia.

Las dueñas de Agua Bendita elogiaron bastante a la esposa de Abelardo De La Espriella, afirmando que era una mujer que solo buscaba cosas buenas para el país.

“Claro, nos encanta, se lo regalamos. Estamos hace rato y nada que la vemos, pero sabe que todas las tiendas están abiertas para que ella vaya y escoja lo que se quiera poner”, dijeron.

“Mujer linda, empoderada, con actitud y honesta... buscando cosas buenas para el país. Mari y yo la verdad somos en pro de mostrarle al mundo lo lindo que es Colombia. A uno le duele cuando vuelven a las historias de antes”, confesaron.