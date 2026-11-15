Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, habló sobre la dolorosa pérdida que vivieron sus padres y que dio un giro en su hogar

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jenny López decidió abrir un espacio para interactuar con sus seguidores y resolver algunas dudas que tienen sobre su vida personal, su trayectoria profesional y otros aspectos de su día a día.

Durante esta dinámica, la cantante habló sobre una dolorosa pérdida que vivieron sus padres y que dio un giro en su hogar, luego de que un usuario le preguntara si en algún momento no le hubiese gustado tener un hermano.

“Me costó lágrimas”: Catherine Siachoque recordó sus inicios en ‘Sin senos sí hay paraíso’ y reveló detalles de la nueva temporada

Ante esta duda, la esposa de Jhonny Rivera confesó que sí llegó a tener un hermano, incluso antes de que ella naciera, pero desafortunadamente no tuvo la oportunidad de conocerlo y crecer con él.

“Lo que no sabían ustedes es que el primer hijo que tuvieron mis padres fue un niño, se llamó Jonathan, murió a los seis mesecitos de haber nacido por problemas cardiacos. Al día de hoy tendría unos 32 años, aproximadamente”, contó.

Aunque fue una experiencia bastante dolorosa para sus padres, años después decidieron rehacer su vida e intentar formar un hogar. Fue entonces cuando nació Marcela, su hermana mayor, con quien aseguró tener muy buena relación y, de hecho, la ha mostrado públicamente en sus redes sociales.

Jenny López, cantante colombiana. Foto: Instagram @jennylopez_oficial

“Cinco años y 14 días después nací yo; solo quedamos nosotras dos, pero sabemos que él (su hermano fallecido) nos acompaña desde el cielo, es un angelito”, comentó López.

En medio de esta actividad, la joven artista aprovechó para desmentir los rumores que constantemente circulan en las redes sociales sobre su supuesto embarazo. Reiteró que son especulaciones en las que suelen relacionarla con frecuencia, aunque no son ciertas.

Mencionó que han editado sus fotografías para que parezca que está embarazada, pero reiteró que esas imágenes no son más que montajes que los mismos usuarios hacen para que dichos rumores tomen fuerza.

Belén Alfonso, de ‘MasterChef Celebrity’, se quebró al hablar sobre su padre en pleno programa; reveló condición que padece

Las especulaciones han sido tan repetitivas que incluso algunos internautas se han atrevido a escribirle directamente a Jhonny Rivera, asegurando que saben que está esperando a su segundo hijo.

Estos comentarios no han pasado desapercibidos para el cantante, quien ha reaccionado con humor y sorpresa, dejando ver que le resulta curioso cómo sus seguidores parecen enterarse de supuestas noticias sobre su vida personal antes que él mismo.

“Yo creo que nos cogiste de sorpresa, no teníamos ni idea, qué emoción”, dijo entre risas luego de que un usuario afirmara que ya sabía sobre la pronta llegada de un nuevo integrante a su hogar.