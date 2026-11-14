Tensión en ‘Stream Fighters 5′: Westcol ofreció disculpas tras inesperado cambio en combate

Durante el desarrollo de la quinta edición de ‘Stream Fighters 5′, Westcol se mostró incómodo ante inesperada situación que se presentó en el Coliseo Medplus, en Bogotá.

Luego del enfrentamiento entre El Agropecuario y Daren, donde este último logró coronarse como ganador; y el Royal Rumble femenino en el que se consagró como ganadora Yaya Muñoz; llegaron al escenario JH de la Cruz y Herrera.

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Sin embargo, cuando todo parecía estar listo para continuar con el evento, el mánager de Herrera intervino en la pelea y lo retiró del ring, sin explicar la razón detrás de su decisión frente al público.

Ante esta situación, Westcol tomó la palabra para dirigirse a los asistentes y ofrecer disculpas por lo sucedido, teniendo en cuenta las expectativas que se habían generado alrededor de este enfrentamiento.

El creador de contenido expresó su inconformidad con la situación y cuestionó lo ocurrido, pues consideró que este tipo de acontecimientos afectan el desarrollo del espectáculo y la experiencia de quienes acudieron al evento para presenciar la pelea.

Asimismo, hizo referencia al compromiso que adquieren los participantes cuando aceptan formar parte de una competencia de esta naturaleza. Desde su perspectiva, la responsabilidad de los peleadores no se limita únicamente a presentarse frente a su contrincante, sino que también implica responder ante el público, la organización y todas las personas que han estado involucradas en la preparación del enfrentamiento.

El creador de contenido, Westcol, reveló la mayoría del cartel de uno de los eventos deportivos más esperados del año. Foto: Instagram Stream Fighters

“Estas situaciones no se pueden controlar”, comentó Westcol haciendo referencia a ediciones pasadas del evento, donde desafortunadamente se presentaron casos similares, como el de Yina Calderón.

“Uno no puede vivir la vida andando por ahí faltándole al respeto a todas las personas que vinieron aquí, que pagaron su boleta para disfrutar un evento, esto son situaciones que se salen de control, pero no pasa nada, tenemos diez peleas, ese tipo no es importante”, agregó.

Posteriormente, expresó que le preocupaba JH, reconociendo el esfuerzo y los meses de entrenamiento que vivió para presentarse al ‘Stream Fighters 5’, así como las expectativas que se construyen durante ese proceso. “Fue una persona que entrenó que se ha puesto a disposición del evento y le quedaron mal”.

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En medio de este ambiente de tensión que se apoderó por unos minutos del recinto, apareció Piquiña, quien se subió al ring y confirmó que asumiría la pelea con JH pese a que no estaba preparado para ello.

Tras conocer su decisión, Westcol expresó unas palabras de agradecimiento por su participación repentina para ofrecer al público el enfrentamiento que quería ver y que resultó afectado a último momento.