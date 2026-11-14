Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, alcanzó importante logro como empresaria y mencionó a sus cuatro hijos: “Estoy nerviosa”

En redes sociales se ha viralizado un video que tiene como protagonista a Sandra Barrios, exesposa del cantante de música popular Jessi Uribe. Aunque su nombre alcanzó notoriedad en la farándula colombiana tras la mediática separación del artista, esa etapa quedó atrás.

Barrios, además de darse una nueva oportunidad en el amor, se enfocó en reconstruir su vida y desarrollar sus proyectos personales y profesionales.

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Por eso, su esfuerzo, dedicación y perseverancia la hicieron merecedora de un importante reconocimiento que demuestra que ha seguido adelante lejos de las polémicas sobre su pasado amoroso.

En la grabación que ha circulado en las plataformas digitales, se observa a Sandra Barrios caminando hacia un atril en medio de aplausos y gritos de celebración, pues su nuevo logro se dio gracias a su labor como empresaria en el sector inmobiliario en Santander.

“Recibimos el reconocimiento como el inmobiliario del año. Perdón, estoy un poco nerviosa, muy feliz. Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de alegría, de orgullo y de gratitud”, expresó visiblemente emocionada.

Como parte de su discurso, Sandra Barrios dedicó unas palabras de agradecimiento a Dios por guiar cada uno de sus pasos y permitirle vivir ese momento tan especial, así como a su equipo de trabajo y a sus cuatro hijos, fruto de su relación con Jessi Uribe.

“Gracias a mis cuatro hijos, que son mi motor y mi mayor inspiración. Hoy tengo la bendición de estar acompañada de una de mis hijas y eso hace este momento mucho más especial”, agregó la empresaria.

Aunque en las imágenes no aparece la menor que la estaría acompañando, con este gesto Barrios dejó claro que lo más importante para ella es compartir sus triunfos en compañía de sus hijos.

“Estoy totalmente convencida de que el éxito no se mide por los reconocimientos, por los triunfos, sino por la huella que dejamos en el camino”, fueron las palabras con las que continúo su discurso.

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Por último, Barrios recordó que es contadora pública de profesión y hace más de 25 años llegó como asesora al sector inmobiliario. Aseguró que ama lo que hace y le genera gran satisfacción recibir un reconocimiento por la labor que desempeña a diario con tanta pasión.

El video generó múltiples reacciones. Estos son algunos de los comentarios que recibió Sandra tras alcanzar este logro: “Una mujer de carácter, trabajadora, valiente y llena de sueños. De las que caen, se levantan y siguen adelante con la frente en alto”; “El tiempo de Dios es perfecto”; “¡Poderosa, inteligente, guerrera! Felicidades”.