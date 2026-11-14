Oficial: Junior de Barranquilla definió futuro de Sebastián Viera como DT; este es el comunicado

Sebastián Viera no es más el técnico de Junior de Barranquilla, después del fracaso del actual campeón en el 2026-II.

De manera oficial, el elenco barranquillero dio a conocer la noticia sobre las 10:00 a. m. del presente sábado, por medio de un comunicado con el que despidió al ídolo en el arco rojiblanco.

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“Junior F. C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado”, zanjó de entrada.

“La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F. C.”, sumó.

“Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprendan, tanto en el ámbito profesional como personal”, terminaron.

Números de un paso fatídico

El 1 de septiembre de 2026 se dio la llegada del exguardameta convertido en DT, tras la salida de Alfredo Arias. El uruguayo regresó a la institución en la que construyó una parte importante de su carrera, esta vez con la responsabilidad de enderezar el rumbo deportivo del equipo.

Sebastián Viera no logró enderezar el camino de Junior de Barranquila en el 2026-II. Foto: Colprensa

Su llegada se produjo en medio de una crisis de resultados. Junior ocupaba la casilla 17 de la Liga BetPlay II-2026, con apenas dos puntos. Desde entonces, Viera dirigió 15 compromisos y consiguió seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas, para un rendimiento del 47,6 %, con 23 puntos disputados de los 42 que tenía disponibles.

Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para alcanzar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. El conjunto barranquillero terminó el campeonato con 22 unidades y cerró una campaña por debajo de las expectativas.

‘Calienta’ el reemplazo de Viera

Jorge Bava, otro extranjero y también de pasaporte uruguayo sería quien se quede con el cargo que acaba de dejar Viera en Junior de Barranquilla.

Dicho DT ya tuvo un exitoso paso por Colombia siendo campeón con Independiente Santa Fe de su décima estrella. Adicional a ese trofeo, en menos de cuatro años de carrera como entrenador ya conquistó ocho títulos.

Jorge Bava dirigió a Independiente Santa Fe en 2025. Foto: Cristian Bayona

En su hoja de vida están pasos por Cerro Porteño de Paraguay, así como por Nacional de Uruguay. También otros experiencias en Liverpool de su país y León de México donde no consiguió los resultados esperados.

En cuanto a las negociaciones entre el técnico Bava y los Char, durante algunas semanas se mencionó que todo estaba consumado; no obstante, habrían aparecido complicaciones en el acuerdo que frenaron la firma durante un par de días.

Con la salida de Viera el rumor de Bava a Junior vuelve a tomar fuerza. Será cuestión de que los Char nuevamente recobren las conversaciones y finiquiten detalles finales del arribo de otro charrúa a la dirección del actual bicampeón colombiano.