Jorge Bava se pronunció: primeras declaraciones tras la oferta del Junior de Barranquilla

Jorge Bava se pronunció sobre su posible llegada al Junior de Barranquilla. El técnico uruguayo aseguró que respeta el contrato de su compatriota Sebastián Viera y negó que hubiera firmado algún documento como nuevo DT del conjunto rojiblanco.

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“Estoy atento a la liga siempre por una eventual oportunidad. Pero están jugando y con un colega (Sebastián Viera) al mando”, respondió en declaraciones para Diario Deportes.

Bava es el principal candidato a asumir las riendas de Junior en la próxima temporada; sin embargo, hay otros candidatos sobre la mesa de la junta directiva y, de momento, no hay un veredicto oficial al respecto del nuevo entrenador.

Viera dirigirá al equipo profesional en el partido de este jueves contra Deportivo Pasto por la fecha 19 de la Liga BetPlay, compromiso que ya no tiene influencia en el grupo de los ocho y por eso se jugará antes de la definición.

Jorge Bava admite su interés

Una vez terminado ese compromiso, los jugadores y el cuerpo técnico quedarán libres para tomar sus vacaciones de fin de año. Mientras tanto, en las oficinas del club se discutirá el futuro del banquillo con Jorge Bava como favorito a ocupar el cargo.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de sumarse a la lista de uruguayos que han dirigido a Junior, su respuesta fue corta pero contundente: “Ojalá así sea”.

El cuadro rojiblanco tiene una larga historia de éxito con los entrenadores charrúas. Julio Comesaña, por ejemplo, ganó cinco títulos en la institución y se convirtió en uno de los ídolos de la hinchada tras sus diez ciclos al frente del equipo.

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Alfredo Arias fue el último uruguayo en dejar huella como DT del cuadro tiburón. En su ciclo que duró poco más de un año ganó dos títulos de Liga BetPlay, el último de ellos venciendo a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Jorge Bava llegaría con la ilusión de repetir esas hazañas y, sobre todo, dejar una buena presentación a nivel internacional en la Copa Libertadores. El técnico de 45 años ya fue campeón en el FPC, luego de bordar la décima estrella en el escudo de Independiente Santa Fe.

Jorge Bava dirigió a Independiente Santa Fe en 2025. Foto: Cristian Bayona

Anuncio inminente

Si las negociaciones entre Junior y Bava siguen su curso como hasta ahora, el anuncio oficial debe darse en los próximos días.

La dirigencia estaría esperando que se termine el campeonato para despedir con agradecimiento a Sebastián Viera y dejar el puesto libre para la llegada del nuevo entrenador.

En materia de fichajes ya se están sondeando algunos nombres; sin embargo, quieren que toda contratación sea aprobada por el cuerpo técnico y cumpla con las necesidades de la plantilla tras un semestre para el olvido.