“De corazón, les pido excusas”: entre lágrimas de Claudia Bahamón, así se despidió el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

La cocina de MasterChef Celebrity vivió una de sus noches más emotivas este miércoles, 11 de noviembre, con la eliminación del actor Jimmy Vásquez.

Tras cometer un fallo técnico en su preparación, el artista cucuteño se despidió de la competencia con un mensaje de disculpas para sus compañeros, dejando casi completo el grupo de los 10 mejores de la temporada 2026.

La enfermedad silenciosa e incurable que le diagnosticaron a humorista de ‘Sábados felices’, luego de un fuerte dolor

En esta jornada de eliminación, el reto consistía en preparar un plato libre utilizando salsa Bary como ingrediente protagonista, con despensa abierta y un tiempo límite de 60 minutos.

A la prueba se enfrentaron cinco celebridades con delantal negro: Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco, Marcela Carvajal y Jimmy Vásquez.

El actor, ampliamente recordado en Colombia por su trayectoria en producciones de televisión y cine, apostó por una receta de inspiración peruana a la que bautizó Que pasen los chefs.

Al pasar al atril, el jurado conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso señaló varias imprecisiones que terminaron por asegurar su salida.

De acuerdo con lo visto en la emisión del programa, Jorge Rausch fue el primero en notar los problemas técnicos en el montaje y la cocción. “Nunca puede faltar el huevo, me gusta la técnica, pero le falta sal, el pollo está seco, pero, ¿qué pasó con el huevo? Está mal, la yema está rota antes de servirlo y eso no me gusta”, explicó el chef durante la degustación.

Aunque Verónica Orozco también quedó en la cuerda floja al final de la noche, los jueces determinaron que la acumulación de errores en el plato de Vásquez —especialmente el estado de la yema— fue motivo suficiente para tomar la decisión.

Al conocer el veredicto, Jimmy Vásquez tomó la palabra para despedirse del programa y aprovechar el momento para limar asperezas con quienes compartió varias semanas de grabación. El actor reconoció la exigencia emocional que implica convivir en un formato de competencia.

“Qué viaje tan bravo, qué experiencia tan dura. Hay una frase que dice: ‘En la cárcel, en la casa, en la enfermedad, se conoce a las personas’, pero diría que, en un reality, se conoce a las personas realmente. De corazón, les pido excusas si en algún momento se me salió el indio, motilón. (…) Ojalá hubiera 10 ganadores, pero ustedes ya ganaron y se merecen llegar a la final, solo cosas buenas”, expresó el actor ante sus compañeros.

Su salida generó reacciones inmediatas dentro del set. Verónica Orozco y el extenista Robert Farah fueron dos de los participantes que se mostraron más conmovidos por la partida del actor, destacando los momentos compartidos durante el proceso.

Con la salida de Vásquez, la presentadora Claudia Bahamón anunció oficialmente la llegada de los participantes a la etapa del top 10 de MasterChef Celebrity 2026, un momento en el que no pudo contener las lágrimas al felicitar a los famosos que siguen en carrera.

“Estoy emocionada, señores, ustedes son el top 10 de MasterChef Celebrity 2026. O sea, el aplauso es para ustedes en este momento, muy bien. Se pueden sentir orgullosos; soy muy feliz de verlos llegar a este punto de la competencia. Sé lo difícil que han enfrentado y la falta que les hacen sus familiares. Esto es muy duro, pero también es una delicia estar en esta cocina”, señaló Bahamón.

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta orden de aprehensión por presunto abuso sexual

Por ahora, el grupo de semifinalistas quedó integrado por nueve nombres confirmados en pantalla:

Sebastián Villalobos

Verónica Orozco

Sebastián Vega

Marcela Carvajal

Pautips

Emmanuel Restrepo

Robert Farah

Emiro Navarro

Julieta Piñeres

Tal como lo adelantó la propia presentadora al cierre del episodio, el décimo cupo aún está pendiente y se definirá en los próximos días dentro de la competencia, dejando abierta la expectativa sobre cómo se completará oficialmente este grupo.