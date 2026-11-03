Claudia Bahamón confesó qué es lo que no tolera en ‘MasterChef Celebrity’ y por qué le causa malgenio: “Voy como un tití”

Claudia Bahamón, reconocida por su trayectoria como presentadora de televisión colombiana, ha logrado consolidarse como una figura influyente y comprometida con la promoción de causas sociales y ambientales a través de las redes sociales.

Justamente por eso, recientemente participó como invitada especial al evento COM+ID Fest, de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales de la Universidad Sergio Arboleda, donde se destacó su labor como embajadora de WWF Colombia y como fundadora de BeClá, una iniciativa desde la que lidera proyectos orientados a fomentar prácticas sostenibles y generar conciencia sobre la importancia de proteger los océanos.

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Durante el encuentro, la presentadora conversó con Álvaro García, decano de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales, con quien tiene una historia profesional en común, pues fue su jefe en los primeros años de su carrera, cuando ambos coincidieron en el Canal RCN.

En medio de la charla, Bahamón se refirió a su participación en MasterChef Celebrity y sorprendió al revelar algunas de las restricciones que existen dentro del programa, especialmente aquellas relacionadas con las iniciativas ambientales y sostenibles que promueve desde sus diferentes proyectos y las plataformas digitales.

“Tengo el privilegio de poder hacer las dos cosas en un solo lugar, porque tengo la fortuna de que me dieron la oportunidad de estar en un programa en donde los alimentos son los protagonistas”, comentó al referirse al papel que desempeña en el concurso de cocina de RCN.

Claudia Bahamón y Álvaro García Foto: SEMANA

En ese contexto, la también arquitecta confesó qué es lo que no tolera en MasterChef y por qué le causa malgenio. En primer lugar, la presentadora señaló que uno de los aspectos que no soporta es el desperdicio de alimentos, una problemática frente a la que busca generar conciencia entre los participantes.

Según sus declaraciones, esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, en Colombia, se desperdician anualmente alrededor de 9,7 millones de toneladas de alimentos.

“Cuando estamos cocinando en el programa yo les digo a ellos: ‘bueno mijitos, va a cocinar, cocine bien sin desperdiciar, punto, es un mensaje que llegó”, dijo.

Otra de las prácticas que Claudia Bahamón no admite en el reality es arrojar el aceite directamente en la bacha o el fregadero, pues aseguró que, cada vez que ve a algún participante cometer esta acción, se acerca “como un tití” para llamar su atención.

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Este hábito, de acuerdo con la presentadora, genera contaminación del agua y representa un desperdicio de un recurso que puede aprovecharse mejor.

Asimismo, Bahamón recordó que en una ocasión decidió intervenir durante la preparación de mero, una especie de pescado que se encuentra en peligro de extinción. Según contó, dejó clara su posición frente a un patrocinador que llegó al programa y manifestó su desacuerdo con el uso de este producto en la cocina. “Nunca más se volvió a cocinar mero”, afirmó.