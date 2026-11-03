Medellín y Envigado serán las ciudades que servirán como sedes del Sudamericano Sub-20, que se desarrollará en enero y febrero de 2027.

Después de conocerse que la Conmebol eligió a Colombia, quedaba por saber cuáles territorios del país tendrían el privilegio de ver a las nuevas figuras de balompié sudamericano.

Un total de cinco veces se le ha dado la chance a Colombia de ser sede de este torneo premundialista. A principios del año entrante tendrá su sexta oportunidad.

En los años anteriores donde las tierras cafeteras lograron ser sede, al equipo nacional no le ha ido mal. Dos veces ha sido campeona la Tricolor oficiando en casa y tres veces completó el podio.

Así ha sido la actuación de Colombia como local en el Sudamericano Sub-20:

1964: Uruguay fue campeón; Colombia terminó tercero.

1987: Colombia fue campeón.

1992: Brasil fue campeón; Colombia terminó tercero.

2005: Colombia fue campeón.

2023: Brasil fue campeón; Colombia terminó tercero.

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Comunicación oficial de la FCF

A través de su página web, el máximo organismo del balompié colombiano anunció que le dio la confianza al departamento de Antioquia para la organización del certamen.

“Colombia se prepara para recibir el Conmebol Sub-20 2027, luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) depositara nuevamente su confianza en la Federación Colombiana de Fútbol para la organización y realización del certamen juvenil masculino más importante del continente, previsto del 22 de enero al 7 de febrero en Envigado y Medellín”, anunció en el portal web.

El estadio Atanasio Girardot servirá como sede del Sudamericano Sub-20 de 2027. Foto: cortesía

“En este contexto, representantes de la Conmebol, junto a funcionarios de la FCF, visitaron las ciudades mencionadas para evaluar las opciones de escenarios deportivos. También se adelantaron inspecciones en campos de entrenamiento ubicados en Itagüí y se revisaron aspectos relacionados con la planificación y organización general del campeonato en distintos municipios de Antioquia, con el propósito de identificar alternativas que complementen la infraestructura de las ciudades sede y permitan ofrecer las condiciones necesarias, bajo los más altos estándares, para el desarrollo del evento deportivo”, agregó.

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, exaltó la decisión de los organismos rectores de inclinarse nuevamente por el país para ser sede.

“En los últimos 11 años (2015-2026), hemos recibido nueve eventos de talla continental y mundial, una trayectoria que nos impulsa a asumir este nuevo reto con responsabilidad y compromiso. Seguiremos trabajando para ofrecer las mejores condiciones a las selecciones participantes y contribuir al crecimiento del fútbol juvenil en la región”, anunció el dirigente.

De izq. a der.: Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA; Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol; Gianni Infantino, presidente de la Fifa; y Ramón Jesurún, presidente de la FCF. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

“Así, nuestro país continúa consolidándose como escenario de grandes eventos del fútbol internacional, siendo la segunda vez en cuatro años que ha sido elegido para recibir un torneo de esta magnitud, actuando como sede del Conmebol Sub-20 en 2022, momento en el que la Selección Colombia de la categoría consiguió su clasificación a la Copa Mundial en Argentina 2023. Vale la pena recordar que este año la competencia juvenil también otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial de la Fifa de la categoría en Azerbaiyán”, recordó.

Y es que no solo se trata de certámenes de selecciones: en Barranquilla, el próximo 21 de noviembre se jugará en el renovado Metropolitano la gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.