Bogotá cerró Halloween con cero motociclistas fallecidos: Alcaldía comparte el balance de la celebración

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, compartió el balance que dejó la ciudad durante la jornada de Halloween.

Caos en Theatron durante Halloween: largas filas, aglomeraciones y desorden quedaron registrados en video

En el marco de la celebración de la Noche de Brujas, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán implementó múltiples medidas para proteger la vida de los actores viales.

Dentro de las más destacadas estuvieron la restricción de motocicletas con parrillero y la prohibición del tránsito de estos vehículos en 19 corredores viales.

Tras finalizar la celebración de Halloween, el Distrito compartió un balance positivo para la seguridad vial en Bogotá, ya que no se registró ningún motociclista fallecido en siniestros viales durante el horario de restricción establecido.

“Durante la celebración de Halloween logramos reducir en un 75 % las fatalidades viales frente a 2024. Desde el 29 de octubre y hasta la madrugada del 3 de noviembre, implementamos medidas para reducir los riesgos en las vías, especialmente para los motociclistas, quienes históricamente han sido uno de los actores más afectados durante esta celebración. Estos resultados reafirman que la prevención y el cumplimiento de las medidas salvan vidas”, señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

Las medidas implementadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá también registraron una reducción del 42 % en los siniestros viales frente al mismo periodo de 2024.

La Secretaría de Movilidad informó que, en el marco del horario de restricción, se reportó una fatalidad en siniestros viales, donde un peatón estuvo involucrado.

Las medidas implementadas en Halloween buscaron reducir conductas de riesgo, como el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Foto: Foto especial para El País

Para seguir promoviendo comportamientos responsables en las vías, la Alcaldía ha realizado distintos operativos de control en 21 puntos estratégicos de Bogotá.

Con corte hasta este martes, 3 de noviembre de 2026, las autoridades de tránsito han impuesto un total de 2.132 comparendos y 1.830 inmovilizaciones por incumplimiento de las medidas que fueron establecidas para la jornada de Halloween.

Las infracciones cometidas por los ciudadanos correspondían a la multa tipo C.14, la cual deriva en un pago de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), es decir, $ 633.200.

El Distrito aclaró que las restricciones a la circulación de motocicletas y motos con acompañante ayudaron a reducir las conductas de riesgo como el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y las denominadas “rodadas del terror”.