El pedido de Aconauto al Ministerio de Hacienda por el IVA contemplado para los carros eléctricos

La Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto) emitió una carta dirigida al Ministerio de Hacienda, en el marco de la denominada Ley de Rescate que fue radicada por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República.

Fenalco se pronuncia por propuesta de aumento del IVA a vehículos eléctricos e híbridos en la Ley de Rescate

Este proyecto busca establecer medidas encargadas para impulsar la inversión, atraer capital extranjero y promover el crecimiento de la economía en el país. Uno de los impuestos que se propone busca aumentar la tarifa diferencial del IVA a los vehículos eléctricos e híbridos.

Ante este anuncio, Aconauto se dirigió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para indicar los efectos regresivos que, según ellos, afectaría al sector automotor si se aplica la reforma tributaria que propone el Gobierno Nacional.

En palabras del gremio, cuadriplicar el IVA para los carros eléctricos estaría manteniendo una ruta desfavorable que se ha repetido en gobiernos anteriores, al considerar que el sector automotor se encuentra compuesto de usuarios privilegiados con la capacidad de soportar mayores cargas tributarias.

La propuesta de aumentar el IVA a los vehículos electrificados abrió un nuevo debate sobre el futuro del mercado automotor. Foto: Getty Images

“Su proyecto de ley no atiende las necesidades del país porque, dada la elasticidad de la demanda, tal incremento de IVA no permite que el consumidor pueda adquirirlos. ¿Usted compraría un vehículo que hoy vale 100 millones de pesos y mañana 114 millones? ¿Cierto que aplazaría la decisión dado que el incremento de la cuota mensual probablemente se saldría de su presupuesto?”, comenta el gremio.

Dentro de los demás puntos que expuso Aconauto, tiene que ver con el comportamiento que ha tenido el sector automotor colombiano. Los reportes de la ANDI y Fenalco registran que, con corte hasta el mes de octubre, en el país se han comercializado 279.387 vehículos nuevos.

El gremio afirma que el mercado podría alcanzar unas 355.000 ventas cuando acabe el año. Sin embargo, si se llega a aplicar el incremento del 14 % en el precio de la mitad del mercado, compuesta por unidades eléctricas e híbridas, provocaría que el volumen de vehículos se reduzca a un 40 %.

Aconautos también compartió su preocupación ante las consecuencias que tendría la iniciativa del Gobierno De La Espriella sobre la renovación del parque automotor.

El gremio de concesionarios pidió al Ministerio de Hacienda reconsiderar el aumento del IVA para los vehículos electrificados. Foto: Tomado de www.michelin.com.co - A.P.I.

“Un ajuste fiscal de las proporciones que usted propone tiene otras consecuencias indeseables: se ralentiza la renovación del parque, que cuenta con más de 20 años de uso, y se afecta la calidad de vida de las personas, pues, al no darse la renovación, se continúa afectando la calidad del aire de las ciudades”, afirmó.

Tras comentar sus inquietudes, el gremio hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que reconsideren el aumento tributario, planteando que el camino constructivo es el del fomento al crecimiento del mercado automotor, que permitirá ampliar las ventas y, con ello, incrementar el recaudo nacional.