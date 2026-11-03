Gobierno señala cuánto subiría el costo de vida en Colombia con la ley de rescate fiscal

La ley de rescate fiscal que el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso abrió el debate sobre sus posibles efectos en el bolsillo de los colombianos. Uno de los principales interrogantes es cuánto podría aumentar el costo de vida y cómo se verían afectados los hogares con menores ingresos.

Ley de Rescate Económico en Colombia | Los alimentos que quedarían con IVA del 19 %, explicados por Lisandro Junco

Sobre este tema hablaron el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una entrevista en Noticias RCN, en la que explicaron los alcances de la propuesta y sus posibles consecuencias económicas.

El proyecto busca una reestructuración profunda de este gravamen. Foto: Colprensa - Getty Images - Composición SEMANA

Durante la conversación, Miguel Gómez señaló que, según los cálculos presentados, la reforma tendría un efecto adicional sobre el costo de vida de entre el 0,6 % y el 0,8 %. Esta cifra representa uno de los aspectos que genera mayor interés entre los ciudadanos, especialmente por su posible incidencia en los precios de los bienes y servicios que hacen parte del consumo cotidiano.

Por su parte, José Manuel Restrepo advirtió que no implementar ninguna medida también podría traer consecuencias para la economía nacional.

Según explicó, Colombia enfrenta un déficit cercano al 10 %, una situación que, de mantenerse, podría generar mayores presiones inflacionarias y afectar aún más el poder adquisitivo de la población.

En ese sentido, Restrepo defendió la necesidad de buscar alternativas para fortalecer los ingresos del Estado y atender el desequilibrio de las finanzas públicas.

Entre los mecanismos contemplados en la propuesta, mencionó la devolución del IVA que actualmente pagan los ciudadanos beneficiarios, una medida orientada a aliviar parte de la carga económica que enfrentan determinados hogares.

Ley de rescate económico, gasto público, aumentar el IVA de algunos productos (como vehículos eléctricos y café) Foto: Adobe Stock

Frente a la pregunta sobre cuántos ciudadanos terminarían pagando más con la iniciativa, José Manuel Restrepo aseguró que dos de cada tres colombianos no experimentarían un incremento en sus costos en el balance general de la ley. Según explicó, esto se debería a mecanismos de compensación contemplados en la propuesta, entre ellos la devolución del IVA a los hogares beneficiarios.

Computadores, celulares, tabletas y bicicletas podrían pagar IVA del 19 % con la Ley de Rescate Económico

El vicepresidente también indicó que, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, uno de cada diez colombianos asumiría el 97 % del ajuste tributario.

Esta distribución, según lo expuesto durante la entrevista, busca concentrar la mayor parte de la carga fiscal en un grupo reducido de la población, mientras se protege a una proporción importante de los hogares frente a posibles aumentos en sus gastos.