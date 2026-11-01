Escándalo por contratación de $125.000 millones en Fontur en días previos a la Ley de Garantías

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció presuntas irregularidades en la contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante el gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con la firma de 148 contratos por más de 125.000 millones de pesos en apenas cuatro días.

En un video divulgado por la Presidencia de la República, el funcionario aseguró que los contratos fueron suscritos durante las cuatro jornadas anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que establece restricciones a la contratación estatal en períodos electorales.

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Según Gómez Amín, más de 100.000 millones de pesos fueron comprometidos en solo dos días, una concentración de recursos que, a su juicio, merece ser investigada por las autoridades.

Pero el ministro advirtió que sus cuestionamientos no se limitan al volumen de contratación. Aseguró que la revisión realizada por su cartera identificó posibles incumplimientos de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas.

El Fontur es el brazo técnico y ejecutor del MinCIT, encargado de recaudar, administrar y ejecutar los recursos para promover y desarrollar el turismo en el país. Foto: Fontur

“¿Qué estaban tratando de hacer a última hora con los recursos de todos los colombianos? ¿A dónde fue a parar toda esa plata?”, cuestionó el funcionario.

Gómez Amín confirmó que los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y anunció que también serán trasladados a la Contraloría y la Procuraduría para que adelanten las investigaciones correspondientes.

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El ministro responsabilizó políticamente a la administración anterior por lo ocurrido en Fontur y sostuvo que deberá responder por las decisiones tomadas en materia de contratación.

Esta no es la primera vez que Gómez Amín cuestiona esos contratos. El 28 de octubre, durante un encuentro regional en Barranquilla, ya había denunciado la firma de los 148 acuerdos y señalado posibles incumplimientos legales. Posteriormente, reiteró sus cuestionamientos en Cartagena.

Las cifras de turistas extranjeros que han llegado al país también han sido cuestionadas por la actual cabeza del Ministerio de Comercio. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Hasta ahora, las denuncias corresponden a señalamientos del Gobierno. No se ha informado de decisiones judiciales o disciplinarias que establezcan responsabilidades, ni se han divulgado en estas declaraciones los nombres de los contratistas involucrados o los objetos específicos de los contratos cuestionados.

Las autoridades deberán determinar si existieron irregularidades y establecer el destino y la ejecución de los recursos comprometidos.

El turismo colombiano presenta un balance mixto en 2026. Durante el primer semestre, los ingresos de divisas por viajes y transporte de pasajeros alcanzaron 5.619 millones de dólares, un crecimiento anual del 4,9 %, según Anato, con cifras del Banco de la República. Sin embargo, las llegadas de visitantes no residentes disminuyeron 4 % y los ingresos reales de las agencias de viajes cayeron 5,5 %.

El sector hotelero también muestra dificultades. Según el Dane, entre enero y agosto los ingresos reales de los establecimientos de alojamiento disminuyeron 7,5 % y el personal ocupado cayó 4,7 %.

Para el cierre del año, Anato prevé que el tráfico aéreo alcance 60 millones de pasajeros, cerca de un 5 % más que en 2025, y que las divisas del turismo lleguen a 12.000 millones de dólares.