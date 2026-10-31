Caso Gustavo Petro: Deicy Jiménez entregará pruebas a la Corte Suprema y Fiscalía

Deicy Jiménez le cumplió a la Corte Suprema de Justicia, se presentó esta semana y allí ratificó su versión contra el expresidente Gustavo Petro por presuntamente haber tenido a su servicio una red de mujeres que le prestaban servicios sexuales a cambio de contratos.

“Es una víctima”: defensa de Deicy Jiménez hará petición a la Corte en la indagación contra Gustavo Petro y María José Pizarro

A pesar de los hostigamientos, la persecución y las amenazas que han recibido ella y su familia, Deicy entregará su teléfono celular a los investigadores. El dispositivo está lleno de pruebas y secretos. La mujer también acudirá a la cita con la Fiscalía. Una testigo con pruebas.