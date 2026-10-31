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Caso Gustavo Petro: Deicy Jiménez entregará pruebas a la Corte Suprema y Fiscalía

La testigo ratificó sus señalamientos ante la Corte Suprema y anunció que entregará nuevas pruebas a los investigadores.

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Redacción Confidenciales
31 de octubre de 2026 a las 3:16 a. m.
Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro.
Deicy Jiménez y el expresidente Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Deicy Jiménez le cumplió a la Corte Suprema de Justicia, se presentó esta semana y allí ratificó su versión contra el expresidente Gustavo Petro por presuntamente haber tenido a su servicio una red de mujeres que le prestaban servicios sexuales a cambio de contratos.

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A pesar de los hostigamientos, la persecución y las amenazas que han recibido ella y su familia, Deicy entregará su teléfono celular a los investigadores. El dispositivo está lleno de pruebas y secretos. La mujer también acudirá a la cita con la Fiscalía. Una testigo con pruebas.