Tadej Pogacar patea el tablero para 2027: anunció decisión sobre el Giro de Italia

Tras su grave caída en la Vuelta a España 2026, misma que lo obligó a abandonar la carrera en la etapa 8, Tadej Pogacar ya piensa en lo que será su 2027. De hecho, hizo anuncios oficiales que su equipo, UAE Team Emirates XRG, confirmaría pronto.

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Eso sí, el 2026 de Pogi no acabó en La Vuelta a España. El próximo 29 de noviembre correrá la Criterium de Beking en Mónaco, tras recuperarse de una fractura de clavícula, fractura cervical en la vértebra C7, y múltiples abrasiones en el cuerpo, incluyendo una conmoción cerebral.

Tadej Pogacar planea su 2027: no al Giro, sí a La Vuelta

En diálogo con RTV SLO, Pogacar afirmó: ”Preferiría disputar el Giro, pero tendré que completar La Vuelta en algún momento. Creo que ese será mi objetivo para el año que viene: El Mundial, combinado con el Tour y La Vuelta”.

Tadej Pogacar con la camiseta roja de líder en La Vuelta a España 2026. Foto: AP Photo/Philippe Magoni

Nuevamente la competitividad de Pogacar queda en evidencia. Ya ganó el Tour de Francia y el Giro de Italia, por lo que La Vuelta a España es la última grande que le falta en su exitoso palmarés.

Tadej quiere revancha por lo ocurrido en La Vuelta a España 2026. Era el favorito y pintaba como campeón, como siempre, dejando muy atrás a sus rivales. Sin embargo, la caída le cambió sus planes.

UAE Team Emirates XRG tiene la última palabra sobre el plan de Pogacar

En este cierre de octubre de 2026 quedaría listo el calendario de Tadej Pogacar para 2027. UAE Team Emirates XRG lo comunicará oficialmente, y ahí se sabrá si el deseo de Pogi de correr La Vuelta por encima del Giro será realidad.

“El plantel del UAE Team Emirates-XRG se encuentra esta semana en Abu Dhabi para diseñar el calendario y las estrategias de cara a la próxima temporada. Tadej Pogacar ya ha mostrado su deseo de regresar a la Vuelta a España, además de ir a por su sexto Tour de Francia o a por su tercer maillot arcoíris. Todos los objetivos se decidirán en consenso con el equipo”, reveló el medio Eurosport, cercano a la información del ciclismo mundial.