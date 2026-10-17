Ciclismo

Tras el retiro de Nairo, Mario Sábato dijo quién es la nueva promesa del ciclismo colombiano

Aseguró que en Europa están hablando de su potencial y confesó que lo dejó sorprendido en la Vuelta a España.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

17 de octubre de 2026 a las 6:00 a. m.
Mario Sábato, narrador y periodista argentino, que cubre el ciclismo en Colombia
Mario Sábato, narrador y periodista argentino, que cubre el ciclismo en Colombia Foto: Captura Canal RCN

Nairo Quintana se unió oficialmente a la lista de ciclistas retirados, dejando un vacío difícil de llenar para Colombia. Ahora mismo hay nombres que pueden tomar la batuta como Santiago Buitrago, Egan Bernal o Harold Tejada; sin embargo, el futuro es incierto.

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Mario Sábato, narrador y periodista argentino, aseguró que hay una nueva promesa surgiendo en la máxima categoría del ciclismo mundial. “Es natural que no todos los días va a surgir una leyenda como Nairo, pero en Colombia uno levanta una piedra y encuentras un ciclista de calidad”, apuntó.

En ese sentido, Sábato aseguró que Juan Felipe Rodríguez (EF Education) surge como la gran esperanza a futuro. “En Colombia no hay dimensión de lo que es, pero en el mundo entero hace un más de un mes que hablan de la nueva figura del ciclismo colombiano”, apuntó.

“Algunos me dirán que tiene la misma edad que Isaac del Toro y el mexicano ya es uno de los mejores del mundo, pero bueno hay diferentes procesos en el ciclismo. Yo siempre lo digo: Richard Carapaz a la edad de Rodríguez todavía corría en Colombia y hoy es una de las máximas leyendas del ciclismo mundial”, explicó.

¿Quién es Juan Felipe Rodríguez?

Juan Felipe Rodríguez es un ciclista colombiano de 22 años que nació en el municipio de Tenjo (Cundinamarca). Su carrera profesional arrancó con el equipo Pío Rico - Alcaldía La Vega en el año 2023; luego de eso pasó al Arroz Sonora - 4WD Rentacar y más adelante vistió los colores del Team Sistecrédito.

En 2025 se unió al equipo filial del EF Education, donde empezó a foguearse con los mejores ciclistas jóvenes del mundo y dio buenas respuestas a la exigencia de Europa.

COLLADO DEL AGUACIL, SPAIN - SEPTEMBER 12: Juan Felipe Rodriguez of Colombia and Team EF Education - EasyPost competes during the La Vuelta - 81st Tour of Spain 2026, Stage 20 a 210.8km stage from La Calahorra to Collado del Alguacil 1887m / #UCIWT / on September 12, 2026 in Collado del Alguacil, Spain. (Photo by Dustin Bradford/Icon Sportswire via Getty Images)
Juan Felipe Rodríguez, ciclista colombiano del EF Education Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Esta temporada, Juan Felipe Rodríguez fue ascendido al primer equipo del Education First e hizo parte de la convocatoria oficial para la Vuelta a España 2026.

El colombiano no solo se destacó como gregario de lujo para Richard Carapaz, sino que varias veces se puso a tirar en la parte frontal del pelotón ante los mejores del mundo. En su primera gran vuelta terminó en el puesto 16 de la clasificación general y quedó cuatro en la tabla de los jóvenes.

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Con ese golpe de motivación, Rodríguez disputó el Giro de Emilia, la Tre Valli Varesine y el Giro de Lombardía para ponerle broche de oro a su temporada de estreno en el World Tour.

Juan Felipe Rodríguez tiene contrato con el EF Education hasta 2028 y promete tener más protagonismo el próximo año, donde seguramente será aspirante a participar en el Tour de Francia.