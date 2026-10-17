Cáncer de pulmón del papa León XIV: las claves médicas de su diagnóstico y recuperación

La salud del papa León XIV continúa bajo seguimiento médico después de la cirugía a la que fue sometido el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Días antes, durante unos exámenes médicos de rutina, los especialistas habían encontrado un nódulo en el pulmón y recomendaron retirarlo para someterlo a análisis. Durante la intervención, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica quirúrgica que permite operar con pequeñas incisiones y la ayuda de una cámara. El estudio del tejido extraído confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

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Para explicar el diagnóstico del sumo pontífice, SEMANA consultó a los doctores Rafael Beltrán, cirujano de tórax y vocero de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, y Luis Fernando Giraldo, neumólogo experto en diagnóstico, tratamiento y cirugía y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

¿Qué es?

Radiografía de pulmón que muestra cáncer de pecho Foto: Getty Images

El adenocarcinoma es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón. Se origina en células de este órgano y, en este caso, fue detectado a partir de un nódulo. Giraldo explica que el adenocarcinoma es una forma de cáncer que se desarrolla en células glandulares, entre ellas las relacionadas con la producción de moco. Un nódulo pulmonar es una lesión de hasta tres centímetros de diámetro; cuando supera esa medida, se clasifica como una masa. Sin embargo, el tamaño por sí solo no permite determinar si una lesión es cancerosa ni establecer su gravedad.

Beltrán señala que el adenocarcinoma es uno de los cuatro principales tipos de cáncer que se originan en el pulmón y que actualmente es el más frecuente. También advierte que el tabaquismo constituye un factor de riesgo importante para esta enfermedad, aunque el cáncer pulmonar no afecta exclusivamente a quienes fuman.

También destaca la magnitud del problema: el cáncer de pulmón figura entre las principales causas de muerte por enfermedades oncológicas en el mundo. Su impacto se explica, en parte, porque afecta a hombres y mujeres, y porque en muchos casos se diagnostican cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. En Colombia, precisa Beltrán, la distribución de los tumores más frecuentes presenta particularidades frente a las estadísticas globales, debido a la carga de enfermedades como el cáncer de cuello uterino, el gástrico y el de colon.

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La presión arterial elevada es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Foto: Getty Images

Uno de los principales desafíos del cáncer de pulmón es que puede desarrollarse durante un tiempo sin producir molestias. Los nódulos pequeños, como el del pontífice, pueden descubrirse de manera incidental durante una tomografía u otro examen realizado por una razón diferente. Por eso, la ausencia de síntomas no descarta la enfermedad.

Por su parte, Giraldo explica que, cuando el cáncer progresa, pueden aparecer tos persistente, tos con sangre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, ronquera, pérdida de peso inexplicable e infecciones respiratorias recurrentes, como la neumonía. Estas manifestaciones no son exclusivas del cáncer y deben evaluarse clínicamente, en particular cuando persisten o empeoran.

“Los síntomas atribuibles al cáncer de pulmón no son distintos a los de muchas otras afecciones respiratorias. Por ello, ante un cuadro gripal, expectoración con sangre o pérdida de peso, no se debe concluir inmediatamente que se trata de un tumor pulmonar; no existe un signo o síntoma patognomónico, es decir, exclusivo de esta enfermedad”, explica Beltrán.

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El cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en el mundo. Foto: Getty Images

Para el especialista, la duración de los síntomas y los antecedentes del paciente son fundamentales. Una tos que persiste durante más de un mes requiere valoración médica, en especial si existe historial de tabaquismo, exposición a sustancias tóxicas o una edad superior a los 50 años.

Beltrán advierte que muchos pacientes en Colombia reciben el diagnóstico cuando la enfermedad ya está avanzada, en ocasiones con compromiso de los ganglios linfáticos o metástasis en otros órganos. En cambio, cuando una lesión se identifica antes de que produzca síntomas, puede abrirse una oportunidad para intervenir en una fase más temprana. El hallazgo de un nódulo, sin embargo, no significa que se trate de cáncer ni permite conocer por sí solo su estadio.

Pronóstico

En el caso del papa León XIV y de acuerdo con la información divulgada por el Vaticano, la intervención consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho, la cual duró aproximadamente 90 minutos y no presentó complicaciones. El pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano.

Al respecto, Beltrán explica que, cuando un cáncer pulmonar está localizado y no se ha extendido a los ganglios u otros órganos, la cirugía puede tener intención curativa. En lugar de retirar el pulmón completo, los cirujanos pueden extirpar el lóbulo afectado, siempre que las características del tumor y las condiciones clínicas permitan esa intervención.

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El 20 % de los pacientes con cáncer de pulmón nunca han fumado. Foto: Pixabay

No obstante, la operación no es el único elemento que determina el pronóstico. El análisis anatomopatológico del tejido extraído permite estudiar las características del tumor, establecer su extensión y evaluar los ganglios linfáticos que se hayan examinado durante el procedimiento. Esos resultados son fundamentales para definir el estadio patológico y determinar si hace falta algún tratamiento adicional.

Giraldo considera que la información divulgada por el Vaticano apunta a un escenario favorable, pues el tumor fue descrito como un nódulo detectado durante exámenes médicos y sin metástasis. Beltrán coincide en que los tumores localizados en estadios tempranos pueden tratarse con intención curativa. Si el informe definitivo confirma que la lesión fue extirpada por completo y que no existe compromiso ganglionar que modifique la conducta médica, es posible que el papa no necesite tratamientos complementarios.

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El especialista también recuerda que el panorama ha cambiado para quienes reciben un diagnóstico de cáncer pulmonar avanzado. “Para aquellos pacientes que son diagnosticados en fases avanzadas y no pueden acceder a una cirugía curativa temprana, la farmacología contemporánea ha transformado radicalmente las expectativas de vida”, afirma Beltrán.

Tras la operación, el seguimiento médico se concentra en vigilar la recuperación y revisar los resultados definitivos del tejido extirpado. Giraldo señaló que se esperaba que el pontífice permaneciera hospitalizado aproximadamente una semana en el hospital Gemelli y que sus audiencias y compromisos públicos fueran suspendidos hasta el 20 de octubre de 2026. La duración real de la hospitalización y el regreso a sus actividades dependerán de su evolución.

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El neumólogo considera probable que el papa reciba rehabilitación pulmonar, un proceso que puede ayudar a recuperar la capacidad funcional después de una intervención torácica. La necesidad, intensidad y duración de esa rehabilitación dependerán de su estado general y de su respuesta al tratamiento posoperatorio.

La evolución también será importante para establecer cuándo podrá retomar su agenda habitual, incluido el viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

Beltrán hace una precisión relevante para las personas que enfrentan un diagnóstico similar al del pontífice: tener cáncer no significa necesariamente que la muerte sea inminente. La evolución depende del estadio de la enfermedad, las afecciones generales del paciente, la presencia de otras patologías y la respuesta al tratamiento. En los adultos mayores, además, pueden intervenir otros problemas de salud que influyen en su supervivencia, incluso cuando el cáncer ha sido tratado con éxito.

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La detección temprana, por tanto, constituye una herramienta decisiva. Beltrán explica que el tamizaje consiste en buscar la enfermedad en personas que todavía no presentan síntomas, mediante una tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Esta estrategia está dirigida a grupos con mayor riesgo, especialmente personas con antecedentes importantes de tabaquismo, y debe aplicarse de acuerdo con criterios clínicos establecidos.

En medio de su recuperación y a pocos días de la cirugía, el sumo pontífice envió el primer mensaje a los fieles en el marco de la clausura del encuentro que conmemoró el décimo aniversario de Amoris laetitia, la exhortación apostólica del papa Francisco sobre el amor en la familia. “Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, indicó.