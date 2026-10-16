El Vaticano publicó las primeras imágenes del papa León XIV después de una delicada cirugía realizada a principios de esta semana.

El papa León XIV pide oraciones tras su cirugía: el Vaticano revela cómo evoluciona su recuperación

“Hoy, 16 de octubre, a las 12 del mediodía, el papa León XIV celebró la Santa Misa en la sala habilitada en el décimo piso de la Policlínica Gemelli”, dice el mensaje con las fotos del papa publicadas en redes sociales.

En dos imágenes se ve al papa de pie oficiando una misa, vestido con casulla verde y sotana blanca. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

Alle ore 12 di oggi, 16 ottobre, Papa #LeoneXIV ha celebrato la Santa Messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. https://t.co/0ulMnqtVHj — Vatican News (@vaticannews_it) October 16, 2026

En la misa también estuvieron presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Las pruebas médicas del papa León XIV, de 71 años, muestran una “mejora constante” de su estado de salud tres días después de someterse a una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón, afirmó este viernes el Vaticano, citando a los médicos.

“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que confirmaron una mejora constante de su estado general”, afirma el comunicado.

El pontífice lleva a cabo “sus actividades cotidianas normales con total autonomía”, añade y, además, señala que “continúa con la fisioterapia respiratoria”.

El Papa León XIV preside la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, el 1 de abril de 2026 Foto: Corbis via Getty Images

Según ha informado el portal oficial del Vaticano ‘Vatican News’, en su homilía, ha agradecido a todo el personal sanitario los cuidados que le están prestando, así como “el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad”.

Antes de la intervención, el Vaticano estimó que la recuperación del papa durará una semana y canceló todas sus audiencias hasta el 20 de octubre.

El presidente estadounidense, Donald Trump, muy crítico con el papa por sus opiniones en contra de la guerra en Irán, fue el último dirigente en desearle el miércoles que se recupere.

“Tener cáncer siempre es algo grave, pero el pronóstico parece bueno”, declaró Trump después de un mitin en Arizona. “Solo quiero desearle lo mejor. Que se recupere pronto”, añadió.

Papa León XIV Foto: Getty Images

El diagnóstico de cáncer plantea dudas sobre si el papa León XIV mantendrá el viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último donde trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.